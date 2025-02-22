اليوم السابع
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وزارة الصحة تكشف عن أعراض تصيب السيدات بعد انقطاع الطمث

السبت، 22 فبراير 2025 05:00 ص
وزارة الصحة تكشف عن أعراض تصيب السيدات بعد انقطاع الطمث وزارة الصحة
كتب ـ وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة والسكان عن أعراض مرحلة ما بعد سن الإنجاب انقطاع الطمث عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك والتى تتضمن :-

- تقل الدورة الشهرية، ثم تنقطع تماما

- نوبات من الإحساس بالسخونة في الرأس والجسد

- الشعور بالحرارة الشديدة والتعرق الليلي الغزير

- هشاشة العظام

- جفاف في المهبل

- التغيرات النفسية والتقلبات المزاجية

- الاضطرابات العضوية (مثل: الآم الظهر، وهن العظام، الزغللة)

- زيادة في الوزن واضطرابات في الهضم

وتابعت وزارة الصحة والسكان : تختلف الأعراض من حيث شدتها وتكرارها بين السيدات ويجب استشارة الطبيب للحصول على الفحوصات الطبية الدورية.







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الصحة

الحمل

انقطاع الطمث

الهضم

الانجاب



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