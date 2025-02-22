نائب محافظ الأقصر يتابع تقديم محاضرات القوافل لطلاب إعدادي وثانوي.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تفقد الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، بمرافقة الدكتور صفوت جارح عبد العظيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، وصلاح رشوان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالأقصر، مقرات إنعقاد محاضرات القافلة التعليمية والتي تتمثل في مجموعة من المحاضرات المجانية في جميع المواد الدراسية لطلاب الشهادة الإعدادية وشهادة الثانوية العامة، والتي تأتي في إطار التعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومؤسسة حياة كريمة.

ومن جانبه أكد الدكتور صفوت جارح عبد العظيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، على أن القوافل التعليمية تنعقد يومي الجمعة والسبت بقاعات مجهزة في أماكن مختلفة من المحافظة بحيث يسهل الوصول إليها من قبل الطلاب، قائلاً:- "قد أعلنا عن مواعيد وأماكن المحاضرات سلفاً عبر وسائل الإعلام المختلفة وصفحات التواصل الاجتماعي للوصول لأكبر عدد من أبنائنا الطلاب".

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، خلال متابعة مقرات القوافل التعليمية، أن دور هذه القوافل الذي يتمثل في محاولة لدعم الطلاب دراسياً، وتخفيف العبء على أولياء الأمور إلى جانب وسائل المساعدة الأخرى التي توفرها الوزارة من مجموعة قنوات مدرستنا، وبنك المعرفة المصري.

ومن الجدير بالذكر أنه يتم تنظيم سلسلة محاضرات دراسية مجانية من خلال القوافل التعليمية المرسلة من الوزارة لطلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية، يقدمها نخبة من أفضل المعلمين المتخصصين في مختلف المواد الدراسية على أرض الأقصر، حيث أنه من مميزات المحاضرات أن يتم تقديم شرح مبسط وشامل للمناهج الدراسية، وأساليب تعليمية حديثة تضمن الفهم العميق، وتدريب عملي وحل نماذج امتحانية لمساعدة الطلاب على التفوق، وإمكانية التفاعل المباشر وطرح الأسئلة على المعلمين، ودعم مستمر للطلاب ومتابعة تقدمهم الدراسي.



تقديم محاضرات القوافل التعليمية لطلبة الإعدادية والثانوية



جولة على محاضرات القوافل التعليمية لطلبة الإعدادية والثانوية



متابعة تقديم محاضرات القوافل التعليمية لطلبة الإعدادية والثانوية