اليوم السابع
Ads
السبت، 22 فبراير 2025 12:03 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

مقاتل قسامي مبتور اليد والقدم يشارك بسلاحه في تسليم الأسرى برفح.. صور

السبت، 22 فبراير 2025 10:16 ص
مقاتل قسامي مبتور اليد والقدم يشارك بسلاحه في تسليم الأسرى برفح.. صور مقاتل قسامى
كتب عبد الوهاب الجندى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شارك مقاتل من قوات كتائب القسام، مبتور اليد والقدم ويرتدي زيا عسكريا ويحمل سلاحا، في مراسم الإفراج عن جنديين إسرائيليين برفح.

تسلمت طواقم الصليب الأحمر، إسرائيليين اثنين مفرج عنهم من قبل وحدة الظل في الفصائل الفلسطينية، وهم: تال شوهام وأفيرا منجيستو"، من مدينة رفح الفلسطينية، وذلك ضمن الدفعة السابعة لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

يذكر أن وأفيرا منجيستو، تم أسره في 2014، وتال شوهام وهو جندي في الموساد الإسرائيلي، تم أسره في 7 أكتوبر 2023.

ونصبت كتائب القسام "المنصة" التي شهدت عملية تسليم المحتجزين الإسرائيليين، في رفح جنوبي قطاع غزة، وظهر في الخلفية لافتة كُتِب عليها: " "وللحرية الحمراء باب.. بكلّ يد مضرَّجة يُدق".

مبتور القدم
مبتور القدم
الأسير أفرو
الأسير أفرو






مشاركة

كتائب القسام

اسرائيل

حماس

تبادل الاسرى والرهائن

تسليم الاسرى

رفح






الرجوع الى أعلى الصفحة