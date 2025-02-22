متحف كفر الشيخ يحتفل باليوم العالمى للمرشد السياحى.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

نظم قسم التربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة بمتحف كفر الشيخ، جولة إرشادية بالمتحف، لمجموعة طلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمرشد السياحي، والذي يتم الاحتفال به في يوم 21 من شهر فبراير من كل عام.

وأبدى الطلاب المشاركين إعجابهم بالعرض المتحفي والقطع الأثرية المعروضة، التي تعكس تاريخ محافظة كفر الشيخ عبر مختلف العصور، كما عبّروا عن سعادتهم بالمشاركة في الجولة الإرشادية في متحف كفر الشيخ، التي تأتي احتفالاً باليوم العالمي للمرشد السياحي.

كما نظم متحف كفر الشيخ عدد من الفعاليات في إطار دور المتحف الثقافي ونشر الوعي الاثري، والاهتمام باللغة العربية، ونظم الدورة التدريبية للغة اليونانية القديمة، لطلاب أقسام الآثار بالجامعات المصرية، ألقتها ريهام رفاعي على، أمينة متحف بالمتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية، كما نظم المتحف دورة تدريبية للغة المصرية القديمة، والتي تقام بمتحف كفر الشيخ لطلاب أقسام الآثار بالجامعات المصرية.

وقال الدكتور أسامة فريد عثمان، مدير عام متحف كفر الشيخ، إنه تم تنظيم جولة إرشادية بالمتحف، لمجموعة طلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرشد السياحي، والذي يتم الاحتفال به في يوم 21 من شهر فبراير من كل عام، وتقديرًا للدور الذي يقوم به المرشدون السياحيون من تقديم معلومات تاريخية، وثقافية، وسياحية عن المعالم، والمواقع، والمزارات السياحية التي يقصدها السائح.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، متحف كفر الشيخ عام 2020، ضمن المشروعات التي وضعتها الدولة المصرية على خريطة الافتتاحات الأثرية، ويقع بجوار جامعة كفر الشيخ في حديقة صنعاء، ويتكون المبنى من عدد من قاعات العرض المتحفي، والتهيئة المرئية، والتربية المتحفية والندوات، إضافة إلى مبنى للخدمات.



الطلاب من ذوي الهمم يطلعون على القطع الأثرية بالمتحف



جولة تفقدية لطلاب من ذوي الهمم بالمتحف