عمرو فتحى مديرًا للعلاقات العامة والإعلام بجامعة جنوب الوادى

قنا - صابر سعيد

قرر الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، تعيين عمرو فتحي محمد البدري مديرًا للعلاقات العامة والإعلام بالجامعة ندباً.

يأتي هذا القرار في إطار دعم وتعزيز منظومة الإعلام والعلاقات العامة بالجامعة، نظرًا لدورها المحوري في تعزيز التواصل الفعال بين الجامعة والمجتمع، وتسهيل نقل المعلومات والأخبار الأكاديمية والبحثية، إضافةً إلى تعزيز التعاون مع مختلف وسائل الإعلام، والارتقاء بالصورة المؤسسية للجامعة على المستويين المحلي والدولي.

يذكر أن عمرو فتحي مدير العلاقات العامة والإعلام بجامعة جنوب الوادي حاصل على بكالوريوس الإرشاد السياحي وتم تعيينه ضمن أوائل الخريجين، كما حصل على العديد من الدورات في تكنولوجيا المعلومات والتفكير الإبداعي في حل المشكلات والنظم الإدارية.



