ضبط 8 آلاف لتر سولار خلال حملات مفاجئة على الأسواق والمخابز بالإسكندرية

الإسكندرية - جاكلين منير

أجرى المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالاسكندرية، يرافقه جمال عمار وكيل المديرية، جولة تفقدية لفعاليات سوق اليوم الواحد بمنطقة العجمى، والذى يقام يومى السبت والأحد من كل أسبوع، حيث تفقد جميع الباكيات المعروض بها السلع الغذائية من اللحوم الطازجة والأسماك والزيوت والسكر والأرز والمكرونات والخضار بأنواعه.

وتم التأكد من نسب التخفيضات الموجودة على السلع المعروضة بالسوق و التى تؤثر على السياسة السعرية بالأسواق العامة، كذلك جودة السلع المعروضة وتوافر الكميات ليتمكن المواطنين من شراء احتياجاتهم الغذائية بكل سهولة ويسر، كما أوصى الأجهزة الرقابية بادارة تموين العجمى بالتواجد ورصد أى مخالفات بالأسواق.

وقاد المهندس السيد حرز الله وكيل الوزارة، حملة مفاجأة للمخابز البلدية الموجودة بالعجمى وتم التفتيش على أوزان الخبز ومدى مطابقته للمواصفات الفنية التى أقرتها الوزارة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

من جهة أخرى، اشتركت إدارة العجمى برئاسة ريهام عبد القادر مديرة الإدارة وإشراف محمد الشافعى رئيس الرقابة، مع حملة الوزارة، والتى أسفرت عن ضبط محطة وقود سيارات للتصرف فى كمية 8000 لتر سولار وتجميع هذه الكميات لسائق سيارة للتربح من فروق الأسعار.