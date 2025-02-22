رئيس جامعة الأقصر تتفقد المشروعات الإنشائية بمدينة طيبة الجديدة.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تفقدت الدكتورة صابرين عبدالجليل، رئيس جامعة الأقصر، عددًا من المشروعات الإنشائية التابعة للجامعة بمدينة طيبة، وذلك في إطار جولاتها الميدانية الدورية لمتابعة معدلات التنفيذ والوقوف على نسب الإنجاز، حيث شملت الجولة تفقد السور الجامعي والمرافق، بالإضافة إلى متابعة أعمال الإنشاء بمباني كليتي الهندسة وطب الفم والأسنان، إلى جانب موقع المستشفى الجامعي.

كما عقدت رئيس الجامعة اجتماعًا مع عدد من المهندسين بالشركات المنفذة للمشروعات، واستمعت إلى شرح تفصيلي حول آخر مستجدات التنفيذ، بحضور المهندس عبد الهادي، مدير عام الإدارة الهندسية بالجامعة، وأكدت الدكتورة صابرين عبدالجليل على أهمية الإسراع في تنفيذ المشروعات وفق جدول زمني محدد، بما يضمن تلبية احتياجات الجامعة وتوفير بيئة تعليمية متكاملة.

كما تابعت رئيسة جامعة الأقصر، أعمال إنشاء سور الجامعة بموقعها الجديد بمنطقة المائة فدان بطيبة، وأعمال الإنشاء بكليتي الهندسة، وطب الأسنان، ونسب تنفيذ أعمال توصيل المرافق للمنشآت التعليمية، كما استمعت لشرح مفصل حول خطوات تنفيذ المنشآت الجديدة بمنطقة الـ100 فدان، كمبان ذكية خضراء تعتمد على الرقمنة، واستخدام التكنولوجيا الحديثة وتلتزم بمعايير الاستدامة البيئية؛ في إطار جهود الدولة لتحقيق التنمية المُستدامة، ضمن رؤية مصر 2030.

فيما اعتمدت الدكتورة صابرين عبد الجليل، رئيس جامعة الأقصر، زي التربية الوطنية للفتيات، وذلك في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة التعليم العالي وقيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري، والذي يهدف إلى تعزيز الوعي الوطني داخل الجامعات المصرية، حيث يأتي هذا التعاون في إطار خطة الدولة لترسيخ القيم الوطنية بين الطلاب والطالبات، من خلال تدريس مادة التربية الوطنية، التي تهدف إلى رفع مستوى الانتماء وتعزيز الوعي بالدور الذي تقوم به مؤسسات الدولة في مختلف المجالات.



رئيسة الجامعة تتابع المشروعات الإنشائية بمدينة طيبة الجديدة



جولة لمتابعة المشروعات الإنشائية بمدينة طيبة الجديدة