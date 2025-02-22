رئيس الوزراء العراقي: حافظنا على مسار متوازن ومنع انتشار الصراع في المنطقة

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أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أن العراق حافظ على مسار متوازن، ومنع انتشار الصراع في المنطقة، لافتا إلى تبني الحكومة العراقية مبدأ الحوار في كل تعاملاتها مع التحديات المحلية والإقليمية والدولية.

وقال السوداني- في كلمته خلال افتتاح فعاليات مؤتمر حوار بغداد الدولي بنسخته السابعة اليوم / السبت/ وفقا لبيان لمكتبه الإعلامي أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - إن "الفرصة مفتوحة دائماً أمام الحوار الوطني المباشر، لمعالجة كل الملفات والقضايا، وهو نهج التزمه العراق في سياسته الخارجية، التي التزمت التوازن القوي، وعدم الميل الى أي محور، والعمل مع كل الجهود الساعية الى منع انتشار الصراعات، مع الحفاظ على مواقفه المبدئية إزاء أبرز القضايا، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية".

وأكد السوداني تبني الحكومة العراقية مبدأ الحوار في كل تعاملاتها مع التحديات المحلية والإقليمية والدولية، وتبني التوازن الدقيق من أجل تخليص العراق من تبعات الارتهان لخطوات لا تأخذ بالحسبان مصالح شعبنا وإرادته.

وأضاف "نجحنا في إطلاق وتشجيع الحوارات الأكثر قرباً للساحة العراقية، وأبرزها الحوار بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، كما أنهينا بالحوار المسؤول مهمة التحالف الدولي لمحاربة داعش، وانتقلنا إلى العلاقة الثنائية والتنسيق الأمني مع الدول التي اشتركت فيه".

وأشار إلى أن ما حدث في غزّة، كان حدثاً مفصلياً في رحلة طويلة من محاولات التمويه على حق الفلسطينيين بالحياة، وحقهم في الأرض والوجود، وبعد مسيرة دموية من التهجير وسلب الهوية.

ولفت السوداني إلى أن العراق صمم على قطع أشواط في مسار التنمية والإعمار، كما مضى بالمشروعات الاستراتيجية الكبرى، وأبرزها (طريق التنمية) والذي يشكل فرصة للتكامل والشراكة مع الجوار ودول الإقليم، وتعزيز مكانة العراق التاريخية والاقتصادية والثقافية.

وينظم مؤتمر حوار بغداد الدولي من قبل المعهد العراقي للحوار تحت شعار "التواصل من أجل التنمية والاستقرار الإقليمي"، ويستضيف عددا كبيرا من الباحثين والشخصيات المهتمة من العراق والعالم.