اليوم السابع
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رئيس الاتحاد البرلمانى العربى يدعو لتبنى وثيقة عربية برلمانية لدعم فلسطين

السبت، 22 فبراير 2025 01:40 م
رئيس الاتحاد البرلمانى العربى يدعو لتبنى وثيقة عربية برلمانية لدعم فلسطين الاتحاد البرلمانى العربى
كتب ـ بيشوى رمزى

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أعرب رئيس البرلمان الجزائري إبراهيم بو غالي عن تقدديره للدولة المصرية، وجامعة الدول العربية لاستضافة اجتماع المؤتمر السابع المشترك للبرلمان العربي والاتحاد البرلماني العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية والمنعقد اليوم السبت في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية.

وأضاف بو غالي، والذي يترأس الاتحاد البرلماني العربي، في كلمته أمام الاجتماع، أن البرلمانات العربية إذا عملت كمنظومة متكاملة ستكون قادرة على مواجهة مختلف التحدايات الإقليمية والدولية وتحقيق تطلعات الشعوب العربية نحو الأمن والاستقرار.

وأشار إلى ما تواجهه القضية الفلسطينية من محاولات ممنهجة لتصفيتها، معتبرا أنها تضع على البرلمانيين العرب مسؤولية مضاعفة لاتخاذ مواقف موحدة تعزز صمود الفلسطينيين والدفاع عن حقوقهم المشروعة.

وأضاف أن الضرورة تقتضي إعداد وتبني وثيقة تحرك برلماني مشترك في المحافل الدولية لفضح السياسات الظالمة والتأكيد على عدم شرعيتها وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.







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