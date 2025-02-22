جيش الاحتلال الإسرائيلى يتسلم هشام السيد من الصليب الأحمر

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، تسلمه الأسير السادس، هشام السيد، من الصليب الأحمر، اليوم السبت، ضمن الدفعة السابعة من اتفاق غزة.
ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن مصدر قيادي في كتائب القسام، قوله، إن "الاحتلال تخلى عن الأسير هشام السيد 10 سنوات لأنه فلسطيني من الداخل مع أنه خدم بصفوفه".
وكشف المصدر، أنه " تم تسليم الأسير الإسرائيلي هشام السيد في مدينة غزة من دون مراسم، وذلك احتراما لفلسطينيي الداخل".
وأكد القيادي في القسام، أن "حالات التجنيد الشاذة لفلسطينيي الداخل في صفوف الاحتلال مرفوضة من الكل الفلسطيني".
ينحدر هشام السيد من عائلة بدوية في أراضي 48، وهو الابن الأكبر بين 8 بنين وبنات، حيث ولد وترعرع في قرية السيد بمنطقة النقب المحتلة، وهي من القرى التي لا تعترف بها إسرائيل وتم دمجها لاحقا مع بلدة حورة في النقب.