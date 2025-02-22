جيش الاحتلال الإسرائيلى يتسلم هشام السيد من الصليب الأحمر

كتب ـ عبد الوهاب الجندى

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، تسلمه الأسير السادس، هشام السيد، من الصليب الأحمر، اليوم السبت، ضمن الدفعة السابعة من اتفاق غزة.

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن مصدر قيادي في كتائب القسام، قوله، إن "الاحتلال تخلى عن الأسير هشام السيد 10 سنوات لأنه فلسطيني من الداخل مع أنه خدم بصفوفه".