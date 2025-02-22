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بعد نشر "اليوم السابع" حالتهم الصحية.. مرضى فلسطينيون يسافرون للعلاج خارج القطاع

السبت، 22 فبراير 2025 06:00 م
بعد نشر "اليوم السابع" حالتهم الصحية.. مرضى فلسطينيون يسافرون للعلاج خارج القطاع غزة
كتب أحمد عرفة

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تمكن عدد من المرضى الفلسطينيين من السفر خارج القطاع للعلاج في بعض المستشفيات المصرية والأوروبية، وذلك بعد أيام من نشر "اليوم السابع" لحالاتهم الصحية المتدهور داخل القطاع خلال العدوان الإسرائيلى على القطاع.

 

وأكد الصحفى الفلسطيني عبد الغني الشامي، والمصاب بالتكيس الكلوى تسبب في ضعف شديد في الكلى مع مرور الوقت وحصل على تحويلة للعلاج في الخارج إلا أنه لم يتمكن من العلاج – أكد سفره لمصر لتلقى العلاج في إحدى المستشفيات المصرية.

 

وكان "اليوم السابع" نقل عن عبد الفني الشامي قوله "اضطررت قبل شهور إلى اللجوء لغسيل الكلى بعد تدهور حالتي لأتحول إلى مريض كلى يغسل كلى مرتين في الأسبوع مدة كلى مرة 4 ساعات مع متابعة صحية على مدار الساعة"، مضيفًا "حصلت في أبريل الماضي على تحويلة طبية من وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله مع تغطية شاملة لإجراء عملية زراعة كلى لكن مع استمرار إغلاق المعابر الحدودية لا سيما معبر رفح لم أتمكن من مغادرة شمال غزة في ظل تدمير المنظومة الصحية في غزة ولا زالت انتظر اسمي على قائمة الانتظار بحسب منظمة الصحة العالمية التي تواصلت معي قبل شهور".

 

كما أعلن المواطن الفلسطيني فايق الزيبق، والذي اكتشف إصابته بمرض السرطان، علاجه في مستشفى المنصورة الدولي، وذلك بعد بدء اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع.

وقل اليوم السابع عن فايز الزيبق قوله إن قصة معاناته قصة مؤلمة وطويلة، بدأت خلال فترة الحرب عندما شعر بألم شديد في الجانب الأيمن من صدره لكن لم يكن يهتم بهذا الألم، لانشغاله بأهوال الحرب والدمار والقتل الذي يشاهده يوميا بعينيه، والخوف المستمر على نفسه وأسرته من الاستهداف، بجانب صعوبة نقل المياه وشحن الهواتف وتعبئة المياه الصالحة للشرب.

 

وأضاف "الزيبق"، أن الألم زاد عليه مع مرور الأيام لدرجة لم يتحملها مما جعله يسعى للذهاب لأقرب مستشفى لإجراء الفحوصات والتحاليل، متابعا :"بعد أن أجريت صورة C.T تبين أن لدي ورم في الجهة الأيمن من صدري في الرئة، وقدمت على تحويله عن طريق وزارة الصحة الفلسطينية، وافقوا عليها وأصبح ملفي في منظمة الصحة العالمية في مكتب غزة.

 

كما تمكنت الفتاة الفلسطينية هناء العوضى من السفر إلى إحدى المستشفيات في مدينة ميلانو الإيطالية، وذلك نتيجة تدهور حالتها الصحية نتيجة تأخر عالجها داخل القطاع بسبب تدمير الاحتلال للمنظومة الصحية مما جعل إصابتها لمرض السرطان تصل للمستوى الرابع.

 

ونقل اليوم السابع عن شقيقها خالد العوضى قوله: " أسرتي تعبت كثيرا من أجل تخفيف الآلام عن شقيقتي ولكن دون فائدة والحالة تتدهور كل يوم، والعلاج في مستشفى ناصر الطبي بلا فائدة نظرا لعدم توافر المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة، وتواصلنا مؤخرا مع منظمة الصحة العالمية لمعرفة موعد سفر هناء للعلاج في الخارج وأبلغونا أنهم تواصلوا مع الجانب الإسرائيلي، ولكن لم يرد عليهم حتى الآن، خاصة أن مجمع ناصر الطبي أكد للأسرة أنه لا يوجد لها أي علاج داخل القطاع وسفرها بشكل عاجل أصبح أمرا ضروريا لحياتها".







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