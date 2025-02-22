بدء حملة النظافة بمساجد الدقهلية استعدادًا لاستقبال شهر رمضان.. صور

الدقهلية - سارة الباز

أعلنت مديرية الأوقاف بالدقهلية، عن بدء حملة النظافة بمساجد الدقهلية استعدادًا لاستقبال شهر رمضان الكريم، وتستمر حملة النظافة المكثفة لتهيئة المساجد على مستوى المحافظة، والتي أطلقتها وزارة الأوقاف؛ لضمان جاهزيتها لاستقبال المصلين على مدار اليوم، وتوفير سُبل الراحة لهم، من خلال استكمال أعمال الصيانة والتطوير، وتنفيذ حملات نظافة شاملة في مختلف أنحاء المحافظة، وذلك في إطار استعدادات الوزارة لاستقبال شهر رمضان المبارك تحت رعاية الدكتور أسامة السيد الأزهري، وزير الأوقاف، وبمتابعة الدكتور محمد حسين، مدير الدعوة بمديرية أوقاف الدقهلية.

يذكر أن مديرية أوقاف الدقهلية تقوم بتنظيم جدول من الأنشطة الدينية التثقيفية والتوعوية أسبوعيا، حيث تنظم ندوة الإفتاء والتثقيف الفقهي في كل يوم سبت، ومقارئ الأئمة كل يوم أحد في جميع الإدارات، حيث توجد مقرأة نموذجية في يوم الأحد من كل أسبوع في مسجد النصر الكبير بالمنصورة بحضور وكيل وزارة الأوقاف، ودرس منهجي كل يوم إثنين، والمنبر الثابت كل يوم ثلاثاء، وبرنامج تثقيفي للأطفال بالإضافة إلى ندوات مجالس الذكر كل يوم خميس.



أثناء تنظيف المسجد



أثناء تنظيف حمامات المساجد



جانب من حملة النظافة



جانب من حملة تنظيف المساجد



كنس المساجد وتنظيفها



مدير الدعوة يشرف على حملة تنظيف المساجد



