بالتزامن مع يوم التأسيس.. الداخلية السعودية تطلق مبادرة "مكان التاريخ".. صور

كتبت ـ إيمان حنا

أطلقت وزارة الداخلية السعودية - بالتزامن مع الاحتفالات بـ"يوم التأسيس" - مبادرة "مكان التاريخ" بمركز شرطة الجبيلة التاريخي، الذي يُعد أول مركز شرطة في المنطقة الوسطى، ومعلمًا تاريخيا مهما فى المملكة.

تتضمن مبادرة "مكان التاريخ" التى تم إطلاقها من مركز شرطة الجبيلة، ترميم وتأهيل المواقع التراثية والأثرية المرتبطة بمهام الوزارة تاريخياً والتي تمثل موروثًا مهمًا في مسيرة بناء الوطن تحت مسمى مكان التاريخ، وذلك انطلاقا من حرص الوزارة على المحافظة على الإرث التاريخي الأمني الذي يجسد قصة الأمن في المملكة منذ التأسيس الأول قبل 300 عام.

وبالتزامن مع تدشين المبادرة تم إطلاق عدة فعاليات وفقرات متنوعة تبدأ من الساحة المحيطة بمركز شرطة الجبيلة المطل على وادي حنيفة ويشرف على طريق "سبع الملاف"، بوابة نجد على مكة المكرمة، الذي يعد شاهدًا على أمن قوافل التجارة والحج والعمرة وقاصدي الحرمين الشريفين منذ بداية التأسيس.

وتشمل الفعاليات أيضا عرض قطع أثرية لأول مرة كالسيوف التاريخية والخناجر والأسلحة - المستخدمة آنذاك - مرورًا ببعض الحرف القديمة في سوق الجبيلة التاريخية، وبيوت الطين المحيطة بالمركز وصولًا إلى "تبة الشرطة".

وتشمل الفعاليات أيضا عروضًا في الساحات المحيطة بالمركز وبعض المواقع من وادي حنيفة، لعربات تاريخية تنتمي لحقب متنوعة، وأزياء عسكرية تقليدية، واللباس التقليدي لجميع مناطق المملكة وستشهد الشوارع المحيطة عروضًا متنوعة لهجانة وخيالة وزارة الداخلية تصاحبها معزوفات موسيقية متنوعة.







جانب من الفعاليات بالتزامن مع احتفالات يوم التأسيس



مركز شرطة الجبيلة الآثرى



