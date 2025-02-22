اليوم السابع
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الفصائل الفلسطينية تفرج عن أسير يهودى بعد 10 سنوات من الاحتجاز بغزة.. صور

السبت، 22 فبراير 2025 10:31 ص
الفصائل الفلسطينية تفرج عن أسير يهودى بعد 10 سنوات من الاحتجاز بغزة.. صور الاسير أفيرا منجيستو
كتب عبد الوهاب الجندى

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قالت وسائل إعلام، إن الأسير "أفيرا منجيستو"، هو يهودي من أفريقيا وبقى في أسر المقاومة منذ 2014 حتى تم الإفراج عنه اليوم السبت، وذلك ضمن الدفعة السابعة لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى من قطاع غزة.

تسلمت طواقم الصليب الأحمر، إسرائيليين اثنين مفرج عنهم من قبل وحدة الظل في الفصائل الفلسطينية، وهم: تال شوهام وأفيرا منجيستو"، من مدينة رفح الفلسطينية، وذلك ضمن الدفعة السابعة لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

ونصبت كتائب القسام "المنصة" التي شهدت عملية تسليم المحتجزين الإسرائيليين، في رفح جنوبي قطاع غزة، وظهر في الخلفية لافتة كُتِب عليها: " "وللحرية الحمراء باب.. بكلّ يد مضرَّجة يُدق".
 
 
الأسير أفرو
الأسير أفيرا منجيستو
 
مراسم التسليم
مراسم التسليم

 







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