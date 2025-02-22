اليوم السابع
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الصليب الأحمر يتسلم إسرائيليين اثنين من الأسرى في رفح الفلسطينية.. صور

السبت، 22 فبراير 2025 09:50 ص
الصليب الأحمر يتسلم إسرائيليين اثنين من الأسرى في رفح الفلسطينية.. صور تسلم الأسرى
كتب عبد الوهاب الجندى

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تسلمت طواقم الصليب الأحمر، إسرائيليين اثنين مفرج عنهم من قبل وحدة الظل في الفصائل الفلسطينية، وهم: تال شوهام وأفيرا منجيستو"، من مدينة رفح الفلسطينية، وذلك ضمن الدفعة السابعة لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

يذكر أن وأفيرا منجيستو، تم أسره في 2014، وتال شوهام وهو جندي في الموساد الإسرائيلي، تم أسره في 7 أكتوبر 2023.

ونصبت كتائب القسام "المنصة" التي شهدت عملية تسليم المحتجزين الإسرائيليين، في رفح جنوبي قطاع غزة، وظهر في الخلفية لافتة كُتِب عليها: " "وللحرية الحمراء باب.. بكلّ يد مضرَّجة يُدق".

الأسير تال شوهام
الأسير تال شوهام
الأسير أفرو
الأسير أفيرا 

 

قيادات الفصائل
قيادات الفصائل
مراسم التسليم
مراسم التسليم

 

وحدة الظل
وحدة الظل

 

تجمع الأهالى والفصائل
تجمع الأهالى والفصائل

 

منصة التسليم في رفح
منصة التسليم في رفح
سيارات الصليب الأحمر قبل التسليم
سيارات الصليب الأحمر قبل التسليم
عناصر الفصائل الفلسطينية
عناصر الفصائل الفلسطينية

 







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