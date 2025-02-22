الانتهاء من أعمال مراجعة كفاءة تشغيل وصيانة محطات مياه الشرب بسوهاج

سوهاج ـ عمرو خلف

أكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب، أن اللجنة المكبرة التى تضم فريق من مسئولى الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك ومديرية الصحة، قامت بزيارة استمرت لمدة 10 أيام لتفقد جميع محطات مياه الشرب والتى يبلغ عددها 255 محطة منها 13 محطة سطحية كبرى و54 محطة سطحية صغرى و188 محطة جوفية، تنتج 920 ألف متر مكعب لكل يوم وتخدم 5.9 مليون مواطن بمحافظة سوهاج.

وأوضح رئيس مياه سوهاج، أن الفريق المكلف انتهى من زيارة جميع محطات مياه الشرب ليقدم تقريرا شاملا عن الموقف الحالى لتلك المحطات من خلال مراجعة التشغيل ومراقبة تحقيق برامج الكفاءة الفنية والاقتصادية لمختلف خدمات مياه الشرب، ومتابعة مدى توافر الكفاءات الإدارية والفنية والمالية والاقتصادية لدى الشركة، والتحقق من التزام الشركة في تنفيذ السياسات التي وضعتها الحكومة لإدارة منظومة مياه الشرب.

وعلى هامش الزيارة، تم تفقد غرفة العمليات والطوارئ والأزمات ومركز السلامة والصحة المهنية وورشة التدريب العملى وورش الخدمات ومركز اختبار الطلمبات والتى تساهم جميعها فى رفع كفاءة العاملين ومرافق مياه الشرب والصرف الصحى وسرعة حل مشاكل المواطنين.

وأكد رئيس مياه سوهاج، أن تقارير الجهات الرقابية والجهاز التنظيمى لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك ومديرية الصحة من أهم التقارير التى تستفيد منها الشركة فى تطوير الأداء وتحسين أساليب ادارة العمل بما يساهم بشكل كبير فى تحقيق رضا المواطنين.