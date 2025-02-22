الأنبا إبراهيم إسحق يترأس قداس الاحتفال بيوم الخادم البطريركي الرابع

كتبت - بتول عصام

ترأس صباح اليوم، البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك، قداس المؤتمر الرابع ليوم الخادم البطريركي، وذلك بكنيسة الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا، بأبوقرقاص البلد.

شارك في الصلاة الأنبا دانيال لطفي، مطران إيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك، ومسؤول اللجنة الأسقفية للتعليم المسيحي، بالكنيسة الكاثوليكية بمصر، والأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، ومسؤولو، وأعضاء اللجان المُنبثقة من اللجنة الأسقفية للتعليم المسيحي. كما شارك أيضًا مسؤولو مكاتب التعليم المسيحي، بإيبارشيات الكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر، وعدد من الآباء الكهنة، والرهبان والراهبات، بالإضافة إلى خدام مختلف الكنائس الكاثوليكية بمصر.

وقدم الأنبا إبراهيم إسحق القداس الإلهي، لأجل الكنيسة الكاثوليكية بمصر، والعالم أجمع، وألقى الأب البطريرك عظة الذبيحة الإلهية بعنوان "اليوم تمت الأقوال"، تماشيًا مع "عام يوبيل حجاج الرجاء"، الذي تعيشه الكنيسة الكاثوليكية في العالم، خلال العام الحالي.

تأتي فعاليات المؤتمر تحت شعار "الرجاء بين كلمة وحياة"، انطلاقًا من الآية الكتابية القائلة: "رجاءهم في الذي يُخلصهم" (سيراخ 13:24). ومن المقرر، أن يختتم بطريرك الأقباط الكاثوليك، ظهر اليوم، فعاليات المؤتمر الرابع ليوم الخادم البطريركي.