اليوم السابع
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السبت، 22 فبراير 2025 11:27 م
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الأردن وبوروندى يوقعان على بيان مشترك لإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين

السبت، 22 فبراير 2025 11:08 م
الأردن وبوروندى يوقعان على بيان مشترك لإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين أيمن الصفدى وزير الخارجية الأردنى
أ ش أ

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أعلنت وزارة الخارجية الأردنية اليوم /السبت/ أنه جرى التوقيع الخميس الماضي، على بيانٍ مشتركٍ؛ لإقامةِ علاقات دبلوماسية بين المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية بوروندي؛ يهدف إلى تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، ومأسسة التعاون المشترك في مجالات عديدة، لا سيما السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية، بما يخدم مصالح البلدين الصديقين.


‏ووقّع البيان نيابة عن حكومتي البلدين، المندوب الدائم للمملكة الأردنية الهاشمية لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير محمود ضيف الله الحمود، والمندوب الدائم لجمهورية بوروندي السفير زفيرين مانيراتانجا، وذلك في مقرّ البعثة الأردنية الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك.







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الأردن

الملك عبد الله

علاقات دبلوماسية

أيمن الصفدى






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