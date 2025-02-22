استمرار توافد المواطنين على سوق اليوم الواحد بشارع قناة السويس فى المنصورة

الدقهلية - شريف الديب

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، استمرار عمل سوق اليوم الواحد، أمام مصنع الألبان بشارع قناة السويس بالمنصورة، يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، بعد الأداء المتميز لأسواق اليوم الواحد التي انطلقت بالدقهلية، واستجابة لطلب المواطنين بتوفير المنتجات الغذائية المختلفة بأسعار تنافسية، تقل عن أسعار السوق بنسب تتراوح بين 20% إلى أكثر من 30%، وتلائم دخل الأسر المتوسطة، وتساهم في رفع الأعباء، وذلك بالتنسيق مع وزارة التموين.

وأوضح محافظ الدقهلية أن سوق اليوم الواحد بالمنصورة يعرض الأسماك بأسعار تنافسية، تناسب محدودي الدخل والأسر المتوسطة، كما تبيع سيارات الشركة القابضة الأرز بسعر 24 جنيها للكيلو، إلى جانب سيارات جهاز الخدمة الوطنية الذي يعرض سلع متنوعة بأسعار أقل من السوق.

وأشار إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير جميع صور الدعم والرعاية للمواطنين في مختلف المجالات خاصة فيما يتعلق بالسلع والمنتجات الغذائية المختلفة بأسعار مخفضة عن طريق التوسع في إقامة منافذ البيع لتخفيف العبء عن المواطنين.

ومن جهته، أكد المحاسب علي حسن مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية، على توافد المواطنين على السوق بكثافة بسبب انخفاض أسعار السلع المعروضة وجودتها، حيث يتم بيع الأسماك بأسعار تبدأ من 25 جنيها حتى 100جنيه، مشيرا إلى أن وزارة التموين من خلال هذه المبادرة تهدف إلى تيسير وصول السلع إلى التجمعات السكنية، حيث يمكن للمواطنين شراء احتياجاتهم اليومية بسهولة، ما يسهم فى خفض الأسعار في الأسواق التقليدية وتوفير خيارات أكثر للمستهلك.