استمرار تنفيذ أعمال الرصف بكوبرى الممر وطريق السعدية فى الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

تستمر اعمال تنفيذ أعمال الرصف الجارية بكوبري الممر وطريق السعدية بطول كيلو متر، بمركز ابوحماد، بتكلفة 2 مليون و100 ألف جنيه، ذلك ضمن الخطة الاستثمارية للمركز.

وأكد المهندس سامى معجل رئيس مركز ومدينة أبو حماد، أنه يتابع تنفيذ أعمال الرصف الجارية بكوبرى الممر وطريق السعدية، بطول كيلومتر وبتكلفة تقدر بـ 2 مليون و300 ألف جنيه، وذلك ضمن مشروعات الخطة الإستثمارية للعام المالي الحالي، لتطوير شبكة الطرق الداخلية بالمنطقة، لافتاً أنه يتم المتابعة الميدانية للاطمئنان على التزام الشركات المنفذة بالإشتراطات والمواصفات القياسية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة تنفيذ أعمال المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة، وإزالة أي معوقات تحيل من تنفيذ الأعمال لسرعة دخولها الخدمة طبقاً للجدول الزمني المحدد لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين، وذلك في إطار المسئولية المجتمعية للتنفيذيين بالشرقية.