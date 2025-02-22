استرداد حالات غير جادة فى التقنين بمساحة 59 ألف متر بقرية الرزيقات.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

واصلت مدن محافظة الأقصر، حملات إزالة التعديات ضمن أعمال المرحلة الثالثة بالموجة الـ25 لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمختلف جهات الولاية بمراكز ومدن وقرى المحافظة، وذلك ضمن جهود الدولة المكثفة لاسترداد أراضي الدولة والتصدي لظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية والبناء المخالف حفاظا على هيبة وحقوق الدولة.

وفي هذا الصدد قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت باسترداد عدد 2 حالة غير جادة بإجمالي مساحة 59 ألف متر بقرية الرزيقات، وذلك بحضور رئيس قرية الرزيقات وبقوة تأمين من مديرية أمن الأقصر ومركز شرطة أرمنت، وتم تسليم الأرض لرئيس القرية ومسئول أملاك القرية، وجارى تحرير الكارت الذهبي وإتخاذ الإجراءات القانونية لما عاد عليه من نفع للمساحة المنزرعة.

كما تمت إزالة عدد 2 حالة تعدى بالبناء علي الأراضي الزراعية بإجمالي مساحة 350 متر إزالة في المهد بقرية السلام، وذلك بحضور رئيس القرية والمعنيين، كما تم أيضاً تنفيذ قرار إزالة تعدى على طريق بالزراعة وغلق شارع بمساحة 32 متر، وذلك في إطار توجيهات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، بمتابعة تنفيذ أعمال المرحلة الأولى من الموجة 25 لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة واسترداد الحالات الغير مستوفاة للضوابط والشروط والغير صالحة للتقنين طبقا للقانون 144 لتقنين أراضي أملاك الدولة.

وكانت قد أعلنت محافظة الأقصر، عن إزالة 178 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، ضمن حملات المرحلة الثالثة من الموجة الـ 24 لإزالة التعديات، حيث أن المرحلة الثالثة من الموجة الـ 24 أسفرت عن إزالة 178 حالة، وذلك وسط تنسيق تام بين كافة الأجهزة التنفيذية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وطبقاً للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.



مدينة أرمنت تسترد حالات غير جادة بالتقنين بمساحة 59 ألف متر



حالات غير جادة بالتقنين بمساحة 59 ألف متر بقرية الرزيقات