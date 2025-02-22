إزالة 6 حالات تعدى على مساحة 1983 متر أراضى دولة بمدينة الطود فى الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

واصلت مدن محافظة الأقصر، حملات إزالة التعديات ضمن أعمال المرحلة الثالثة بالموجة الـ25 لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمختلف جهات الولاية بمراكز ومدن وقرى المحافظة، وذلك ضمن جهود الدولة المكثفة لاسترداد أراضي الدولة والتصدي لظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية والبناء المخالف حفاظا على هيبة وحقوق الدولة.

وفى هذا الصدد، أعلن علي سيد صادق رئيس مركز ومدينة الطود، أنه نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الطود ضمن أعمال المرحلة الأولى للموجة 25، برئاسة خالد محمد عطيتو نائب رئيس المركز حملة مكبرة لإزالة عدد 6 حالات غير مستوفاة لشروط التقنين والصادر لها قرارات إزالة، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية بمركز شرطة الأقصر.

وأكد رئيس مركز ومدينة الطود، في بيان صحفى، أن التعديات عبارة عن مباني وأسوار بالطوب الأبيض ومونة الأسمنت على مساحة 1983 متراً داخل الحيز العمراني بإستخدام معدات الحملة الميكانيكية، وذلك فى إطار توجيهات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لمواجهة التعديات علي الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، والتصدي للمخالفين للاشتراطات البنائية والغير مستوفاه لشروط التقنين.

وكانت قد أعلنت محافظة الأقصر، عن إزالة 178 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، ضمن حملات المرحلة الثالثة من الموجة الـ 24 لإزالة التعديات، حيث أن المرحلة الثالثة من الموجة الـ 24 أسفرت عن إزالة 178 حالة ( 51 حالة تعد على مساحة 7431 مترا من أراضي أملاك الدولة + 56 حالة على مساحة 168 فدانا و6 أسهم و3 قراريط أراضي زراعية)، وذلك بالإضافة إلى 71 حالة تعد على الأراضي الزراعية الخاصة بمساحة 15142 مترا مربعا، وذلك وسط تنسيق تام بين كافة الأجهزة التنفيذية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وطبقاً للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.