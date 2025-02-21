وزير الخارجية السعودى: الحل الدائم لقضية فلسطين مفتاح استقرار المنطقة

إيمان حنا

قال وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان إن الحل الدائم للقضية الفلسطينية هو مفتاح تحقيق الاستقرار المستدام في المنطقة.

وشدد بن فرحان على ضرورة التنفيذ الكامل لحل الدولتين، وضمان حق الفلسطينيين في تقرير المصير في الإطار الذي يدعم السلام والأمن على المدى الطويل للجميع.

وأضاف في كلمته أمام اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين في جنوب أفريقيا، اليوم الجمعة، أن الحرب في قطاع غزة نتج عنها تدمير البنية التحتية، وتشريد مجتمعات بأكملها، لافتا إلى أهمية إعادة الإعمار وتنفيذ وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين دون قيود في القطاع.

وأكد وزير الخارجية أن تحقيق حالة الاستقرار في سورية يعتمد على تنفيذ التعافي الاقتصادي، فضلا عن إعادة الإعمار الأمر الذي يتطلب التعاون الإقليمي والدولي بجانب رفع العقوبات.



وحدد الأمير فيصل بن فرحان رؤية سياسية لمنطقة الشرق الأوسط، تتمثل في تعزيز الاستقرار في ظل السلوك المسؤول للدولة، وتحقيق قيمة التعاون الاقتصادي، وتكريس الحوار.

وقال: "إذا اتخذنا الخيارات الصحيحة، واستثمرنا في التنمية، وحفزنا التكامل الإقليمي، استطعنا ضمان عدم خروج التقدم الاقتصادي عن مساره بسبب الصراعات السياسية، سيكون هناك سبب للتفاؤل إذا تصرفنا بوضوح ومسؤولية والتزام مشترك".