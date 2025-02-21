وحوى يا وحوى.. رواج فانوس رمضان بالمنيا وعرائس بوجى وطمطم الأكثر مبيعا.. صور

المنيا-حسن عبد الغفار

يشهد سوق الفوانيس رواجا كبيرا مع شهر رمضان، حيث ارتبط الفانوس بالشهر الكريم، خاصة مع الأطفال، لذلك تطورت صناعة الفانوس منذ عهد الدولة العباسية إلى الآن، لتدخل عليه الزينة وتتنوع أشكاله وأحجامه وألوانه، من عام إلى آخر، حتى دخول المؤثرات الصوتية، وأغانى الأطفال عليه، وتعد عرائس بوجى وطمطم الأشهر بين المبيعات.

ليس فقط الفانوس من يجد رواجا خلال شهر رمضان، لكن أيضا محلات العطارة والتى تجد فى الشهر الكريما رواجا وإقبال كبير من المواطنين على عملية الشراء، لجميع أنواع العطارة، أيضا البلح الأسوانى الذى يعد الأشهر بين أنواع البلح ويفضله كثير من أهالى محافظة المنيا ليكون وجبة الإفطار.

قال محمد زايد، أحد بائعى الفانوس: "اعمل فى الفانوس منذ اكثر من 15 عاما، وبين العام والآخر أدخل عليه التغييرات سواء كانت فى الأشكال أو الأحجام أو حتى الالوان وكذلك أغانى الأطفال، وذلك لجذب أكبر عدد من الزبائن للشراء، خاصة الأطفال، الذين يجدون فى شهر رمضان فرصة للاستمتاع بليالى رمضان مع استخدام الفانوس.

وأضاف هناك أحجام كبيرة من الفانوس تكون مضاءة ويكسوها الخيام، تلك يتم وضعها فى مدخل المنازل فقط، بينما الفانوس الصغير نستهدف به الأطفال الصغيرة، وقد ظهرت مؤخرا أنواع من الفانوس الذى يغنى للأطفال أغانى شهر رمضان منها وحوى يا وحوى، تلك الأغانى ارتبط بها الصغار والكبار، لذلك تجذب الكثيرين إليها، أيضا بوجى وطمطم كثير من الأطفال يفضلون تلك العرائس لارتباطها بالشهر الكريم.

فيما قال مرتجى صلاح أحد بائعى العطارة، إن أسواق العطارة تجد رواجا كبيرا فى شهر رمضان، والإقبال يكون أكثر من الأيام العادية على البهارات والتوابل وخاصة الفلفل والكمون والكسبرة، والشطة، كذلك البلح، ويعد البلح الاسوانى المفضل لأهالى محافظة المنيا، بين انواع البلح الاخرى،فاذا تم مقارنة الاقبال فى الاشهر العادية مع شهر رمضان تجد الاقبال كثيف فى رمضان، وعلى مختلف انواع العطارة.

فوانيس رمضان بالمنيا



فوانيس رمضان



فوانيس شهر رمضان بالمنيا



فوانيس شهر رمضان الكريم