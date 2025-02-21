نجاح عملية تركيب صمام بالمخ لمريضة تعاني من ورم دماغي في مستشفى دمياط العام

دمياط معتز الشربيني

في إنجاز طبي غير مسبوق، شهدت مستشفى دمياط العام إجراء أول عملية جراحية من نوعها على مدار 100 عام، تم خلالها تركيب صمام مخي بريتوني لمريضة تعاني من ورم دماغي واستسقاء حاد بالمخ، ما أدى إلى تأثير شديد على مستوى الوعي والحركة.

وجاء هذا الإنجاز تحت توجيهات الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، وإشراف الدكتورة شيماء الصديق، نائب المحافظ، والدكتور محمد يحيى بدران، وكيل وزارة الصحة بدمياط، إلى جانب متابعة مكثفة من قيادات الصحة بالمحافظة.

تفاصيل الحالة والتدخل الجراحي

استقبلت المستشفى مريضة تعاني من فشل كلوي وغيبوبة، وبعد الفحوصات اللازمة، تبين وجود ورم بالمخ مع استسقاء حاد، ما استدعى تدخلاً جراحياً عاجلاً. وبجهود مشتركة من مختلف الأقسام، تم تحضير الحالة لإجراء جراحة تركيب صمام مخي بريتوني لتصريف السائل النخاعي الزائد إلى تجويف البطن، مما ساهم في استقرار حالتها.

وبفضل نجاح العملية، خرجت المريضة بدرجة وعي كاملة، في خطوة تعكس التطور الملحوظ في مستوى الخدمات الطبية بمستشفيات وزارة الصحة بدمياط.

الفريق الطبي المشرف على الجراحة

أطباء جراحة المخ والأعصاب:

د. معاذ ياسر العبد (مدرس مساعد جراحة المخ والأعصاب).

د. محمد إيهاب قابيل (مدرس مساعد جراحة المخ والأعصاب).

طاقم التخدير: د. أحمد شوقي (أخصائي التخدير)، فريق الكلى الصناعي برئاسة: د. أحمد محمود (أخصائي الكلى الصناعي)، د. شيماء الآغا (أخصائي الكلى الصناعي).

طاقم العناية المركزة برئاسة: د. أحمد السيد جبر (استشاري الباطنة ونائب مدير المستشفى)، د. حسين غنيم (أخصائي الباطنة والجهاز الهضمي ومدير العناية المركزة).

أعرب الدكتور محمد السيد اللبان، مدير عام مستشفى دمياط العام، عن شكره العميق لكافة الفرق الطبية والتمريضية والإدارية التي ساهمت في إنجاح العملية، مشيدًا بروح التعاون والجهود الحثيثة في تحقيق هذا الإنجاز.

ويعد هذا النجاح علامة فارقة في الخدمات الطبية بمحافظة دمياط، ويمثل خطوة هامة نحو تقديم رعاية صحية متقدمة للمرضى، وفق أعلى معايير الجودة الطبية.