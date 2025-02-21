مديرية الشباب والرياضة بالجيزة تطلق مبادرة زينة رمضان لنشر البهجة وتنمية روح الانتماء لدى النشء

كتبت - مرام محمد

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الجيزة، مبادرة "زينة رمضان"، لنشر البهجة وتنمية روح الولاء والانتماء لدى النشء والشباب بالهيئات الشبابية والرياضية بالجيزة، وذلك بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان الكريم.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، وتوجيهات الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، وإشراف السيد إيهاب فاوي وكيل المديرية لشؤون الرياضة، والدكتورة إيمان رمضان وكيل المديرية لشؤون الشباب، وإدارة العلاقات العامة والإعلام، ومديري الإدارات الفرعية.

وتعمل مبادرة "زينة رمضان" وفق خطة زمنية، ليبدأ العمل بها اليوم الجمعة 21 فبراير 2025، بالهيئات الشبابية والرياضية بالجيزة، وذلك باختيار كل هيئة لخمسة من شباب المتطوعين لتنسيق العمل وتزيين الهيئة التابعين لها بمشاركة أعضاءها من النشء والشباب، على أن تقوم كل إدارة بتصفية بين هيئاتها واختيار الأكثر إبداعًا ويتم تكريم الشباب المسئول عن الهيئة الفائزة "بأجمل تزيين" والأكثر ابتكارًا واستخدامًا لخامات البيئة، ويكون التكريم من قِبل وكيل الوزارة.

وتهدف المبادرة إلى إدخال البهجة على أعضاء مراكز الشباب والأندية الصغيرة في استقبال شهر الفرحة "شهر رمضان"، وتشجيع الأعضاء في التردد عليها للمشاركة في المشروعات، والفعاليات المتنوعة والمعدة خصيصًا بها على مدار الشهر، كما تزيد من الابتكار، وتطوير العمل بروح الفريق والجماعة، وترفع الشعور بالولاء والانتماء لدى النشء والشباب.

وتعمل المبادرة على تعزيز دور الدولة فى الحفاظ على الهوية الثقافية، حيث أن زينة رمضان تعد جزءًا من التراث والثقافة الإسلامية، وتتبنى وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالجيزة تشجيع هذا التقليد من خلال عدد من الفعاليات والمبادرات كالتى نحن بصددها الآن، فزينة رمضان ليست مجرد مظهر جمالي وحسب، بل تعكس علاقة متبادلة بين الدولة والمجتمع في الحفاظ على العادات والتقاليد المجتمعية والإرث الثقافى الذى نسعى جاهدين للحفاظ عليه وتسليمه لأبناء الوطن جيلٍ بعد جيل.

وتعد المبادرة ضمن استراتيجية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي، والذي يعمل جاهدًا لصالح النشء والشباب ونشر ثقافة التطوع لديهم، وهذا ما تسعى اليه الدولة المصرية وتعمل بجميع برامجها على تحقيقه لتخطو دائماً بأبنائها بخطوات ثابتة نحو الجمهورية الجديدة.

الجدير بالذكر أن مديريه الشباب والرياضه بالجيزه قد سبقت بتزيين المقر والإدارات المركزية يوم الخميس الموافق 20 فبراير، وذلك لتبدأ بعدها الهيئات التابعة بالألية الخاصة بالمبادرة.