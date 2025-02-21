كاتب سياسى بحرينى: ⁠دور مصر بملف غزة ينطلق من قواسم تاريخية لقضية فلسطين

إيمان حنا

قال الكاتب السياسي البحرينى عبدالله الجنيد، لـ"اليوم السابع"، إن ⁠دور مصر في ملف غزة حيوي وينطلق من قواسم تاريخية ومشتركات من عمر القضية الفلسطينية، مضيفًأ: "وفي هذا السياق فإن عقد مشاورات على مستويات عليا، مثل لقاء الرياض الذى عُقد اليوم، هو أمر طبيعى ومستمر إلى أن تُحل هذه القضية حلا عادلا يضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة".

فى سياق منفصل، وبمناسبة حلول ذكرى يوم تأسيس الدولة السعودية، قال الجنيد إن الاحتفال بيوم التأسيس هو تأكيد للثوابت التاريخية وتجسيد لسردية منتمية للمستقبل يسطرها المواطن السعودي، والمملكة اليوم هي مركز الثقل العربي والإشعاع الحضاري الجاذب للحراك البشري في كل المسارات.

وتعد ذكرى يوم التأسيس فرصة لاسترجاع ذاكرة ثلاثة قرون مضت منذ تأسيس الدولة السعودية وما تحمله من أحداث ومواقف خلدتها كتب التاريخ، وبرزت معالمها على امتداد الجزيرة العربية، إذ لم تكن دولة وليدة لحظة عفوية بل تشكلت على مدى قرون ورسخت قواعد الدولة المتماسكة التي أرست الحكم وجعلت أمن المجتمع في مقدمة اهتماماتها مع خدمة الحرمين الشريفين، وكان عمق التلاحم الوطني وقوته سببًا في تعاقب الدولة السعودية منذ عام 1727م حتى الآن، وصد أي عدوان خارجي أو محاولة لخلخلة النسيج الاجتماعي في الدولة السعودية لتستمر نجاحاتها حتى اليوم .