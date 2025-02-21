عون يطالب واشنطن بالضغط على إسرائيل لاستكمال انسحابها الكامل من بلاده

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طالب الرئيس اللبنانى العماد جوزيف عون، الولايات المتحدة الأمريكية بالضغط على إسرائيل من أجل استكمال الانسحاب الإسرائيلى من النقاط الخمس التى لا تزال تحتلها فى جنوب لبنان.



جاء ذلك خلال لقاء الرئيس عون، اليوم /الجمعة/ فى قصر بعبدا، مع وفد الكونجرس الأمريكى برئاسة السيناتور داريل عيسى، وبحضور السفيرة الأمريكية لدى لبنان ليزا جونسون، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام فى لبنان.



ودعا الرئيس اللبنانى إلى أن تواصل الإدارة الأمريكية فى عهد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، تأمين دعم الجيش اللبنانى بالتجهيزات والمعدات التى تمكنه من تنفيذ المهام الموكلة إليه فى الجنوب وسائر المناطق اللبنانية.



ومن جانبه، أكد السيناتور عيسى، وقوف الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب لبنان ودعمه فى المجالات كافة، معربا عن سعادته بتحقيق الانسحاب الإسرائيلى من الجنوب وانتشار الجيش حتى الحدود الجنوبية.



كما أكد أنه سيعمل مع الإدارة الأمريكية والكونجرس لتحقيق المطلب اللبناني.



وفى تصريحات عقب اللقاء، أشار "عيسى" إلى أن اللقاء تناول التحديات التى تواجه لبنان، لاسيما السيطرة على البلد بكامله والإلتزام الكامل بالقرار 1701 من قبل كل الأطراف، فضلا عن فرص تحسين العلاقة مع سوريا ووقف تهريب المخدرات.



وحول الموقف الأمريكى من بقاء إسرائيل فى 5 نقاط داخل لبنان، قال السيناتور الأمريكى إنه سيكون هناك وقت انتقالى أطول للتخلص من المخازن الكبيرة للأسلحة فى جنوب لبنان، لافتا إلى تفهم الجانبين اللبنانى والإسرائيلى أن التطبيق الكامل للقرار 1701 سيحصل.



وأشار إلى أن الدعم للجيش اللبنانى يحظى بتأييد واسع من وزارة الدفاع الأمركية "البنتاجون" ووزارة الخارجية الأمريكية والسياسيين من الحزبين الديمقراطى والجمهوري، متوقعا أن تتابع المساعدات إلى الجيش بما فيها التدريبات الإضافية وتأمين التجهيزات اللازمة.