سفيرة مصر لدى أرمينيا تستقبل سفير المملكة العربية السعودية فى جورجيا

استقبلت السفيرة سيريناد جميل، سفيرة جمهورية مصر العربية فى أرمينيا وغير مقيم فى جورجيا، مساء الخميس، السفير سلمان عبد الرحمن آل الشيخ، سفير المملكة العربية السعودية فى جورجيا وغير مقيم فى جمهورية أرمينيا والسيدة قرينته.



وأعربت السفيرة سيريناد جميل، عن سعادتها باستقبال السفير سلمان عبد الرحمن آل الشيخ، والسيدة قرينته.



سفيرة مصر لدى أرمينيا تستقبل سفير المملكة العربية السعودية (3)



سفيرة مصر لدى أرمينيا تستقبل سفير المملكة العربية السعودية (1)



سفيرة مصر لدى أرمينيا مع قرينة سفير المملكة العربية السعودية

وفى وقت سابق، أكدت سفيرة مصر لدى أرمينيا السفيرة سيريناد جميل، أن العلاقات بين مصر وأرمينيا ازدهرت عقب الزيارة التاريخية التى قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسى، إلى أرمينيا فى يناير 2023، حيث تم توطيد أواصر التعاون بين البلدين فى كافة المجالات الاقتصادية والعلمية والثقافية والشبابية والزراعية والبيئية.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته سفيرة مصر مع رئيس الجمعية الوطنية الأرمينية ألين سيمونيان؛ لبحث سبل التعاون وتعميق العلاقات بين جمهورية مصر العربية وجمهورية أرمينيا.

ووجهت سفيرة مصر- بحسب بيان وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، الشكر لرئيس الجمعية الوطنية الأرمينية على ترحيبه، مؤكدة أهمية استمرار العلاقات الودية رفيعة المستوى بين البلدين الصديقين.