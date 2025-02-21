حياة كريمة توقع بروتوكول تعاون مع 5 شركات بترولية

كتب محمد عبد الرازق

في إطار تعزيز الشراكة بين المجتمع المدني وقطاع البترول لدعم وتطوير الخدمات الصحية، وقعت مؤسسة حياة كريمة ،تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بروتوكولي تعاون مع خمس شركات بترولية تحت مظلة الشركة القابضة للغازات، بهدف رفع كفاءة الوحدة الصحية بمنطقة العامرية بمحافظة الإسكندرية، وتزويدها بكافة الأجهزة والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى تدريب الطاقم الطبي لضمان تقديم خدمات صحية متكاملة ومستدامة.

تم توقيع البروتوكول الأول مع المهندس ياسر صلاح الدين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو)، ويهدف إلى رفع كفاءة البنية التحتية للوحدة الصحية بالعامرية، لضمان تحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة للأهالي.

أما البروتوكول الثاني، فتم توقيعه مع خمس شركات بترولية تحت إشراف الشركة القابضة للغازات، وهي:

1-المهندس إيهاب كمال، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة فجر المصرية للغازات الطبيعية

2-المهندس وائل أحمد محمد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة غاز مصر

3-المهندس خالد جمال الدين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الغاز الطبيعي للسيارات (كارجاس)

4-المهندس وائل عكاشة، رئيس مجلس الإدارة للشركة الحديثة لمشتقات الغازيهدف هذا التعاون إلى تجهيز الوحدة الصحية بأحدث الأجهزة الطبية والمستلزمات الصحية، إلى جانب تدريب الطاقم الطبي،بما يضمن رفع كفاءة الخدمات الصحية في المنطقة وتخفيف العبء عن المرضى من خلال توفير رعاية طبية متكاملة داخل مجتمعهم.

وشهد توقيع البروتوكولين السفيرة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والمهندس يس محمد رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والعضو المنتدب، ومن جانب مؤسسة حياة كريمة حضر كل من بثينة مصطفى نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة والدكتورة هالة صلاح، استشاري القطاع الطبي للمؤسسة والمهندس محمد صديق، رئيس القطاع الهندسي.

وأشارت السفيرة نبيلة مكرم إلى أن هذا التعاون يعكس التكاتف الوطني بين المجتمع المدني والقطاع الخاص لدعم المنظومة الصحية، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا، مؤكدة أن هذه الجهود تأتي في إطار تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين.

وأكد المهندس يس محمد أن قطاع البترول يلتزم بمسؤوليته المجتمعية من خلال دعم وتطوير الخدمات الصحية، بما يضمن توفير بيئة طبية متكاملة ومتطورة، وأن هذا التعاون هو نموذج يُحتذى به في تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة.

فيما أكدت بثينة مصطفى، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، أن المؤسسة تحرص على تعزيز التعاون مع قطاع البترول تحت رعاية الوزير كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، الذي يولي أهمية بالغة لتوجيه المسؤولية المجتمعية لشركات القطاع نحو المواطنين الأكثر احتياجًا، مشيرةً إلى أن هذا التعاون يجسد التكامل بين قطاعات الدولة المختلفة لتحقيق تنمية حقيقية ومستدامة في الخدمات الصحية.

والجدير بالذكر أن هذا التعاون يأتي استمرارًا لنجاحات سابقة بين مؤسسة حياة كريمة وقطاع البترول، ممثلاً في الشركات التابعة للهيئة العامة للبترول، حيث تم تنفيذ العديد من المشروعات الصحية الناجحة، من بينها:

1-إحلال وتجديد الوحدة الصحية بالزعفرانة بالتعاون مع شركة جيمسا.

2-رفع كفاءة وحدتي السقالة والأمل برأس غالب بالتعاون مع شركة جابكو.

تم تنفيذ هذه المشروعات بواسطة القطاع الهندسي الخاص بمؤسسة حياة كريمة، إلى جانب القطاع الطبي، مما يعكس الدور المتكامل للمؤسسة في تطوير البنية التحتية للخدمات الصحية وضمان استدامتها في مختلف المحافظات.

حياة كريمة توقع بروتوكول تعاون

جانب من الحضور

حياة كريمة توقع بروتوكول تعاون