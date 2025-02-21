حصاد الوزارات.. الصحة: فحص 7.5 مليون طفل ضمن مبادرة الكشف المبكر وعلاج فقدان السمع

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الجمعة، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم.

الصحة: فحص 7 ملايين و523 ألف طفل ضمن مبادرة الكشف المبكر وعلاج فقدان السمع

الزراعة تشارك فى المؤتمر العربى الثالث للأراضى بالمغرب

التعليم العالي: صندوق رعاية المبتكرين يشارك ورشة عمل "الجاهزية الاستثمارية لمنظمات دعم رواد الأعمال"

عناوين معارض أهلا رمضان فى محافظة الجيزة.. تخفيضات على السلع تصل لـ30%

متحدث وزارة الصحة: فريق الحوكمة والمراجعة الداخلية يتفقد مستشفى الخازندارة

وزير التعليم يبحث مع رئيس مجلس إدارة "تويوتا تسوشو" الشراكة فى التعليم الفنى

وزارة العمل تعلن عن 3862 فُرصة عمل جديدة في 59 شركة خاصة بـ10 محافظات

رئيس جامعة أسيوط: بدء إنشاء مستشفى الأورام الجامعى الجديد بتكلفة 2 مليار جنيه

التعليم العالى: مصر تفوز بالـ8 مراكز الأولى بمسابقات البرمجة 2024 بتونس

وزراة الصحة تنظم ماراثونا رياضيا تزامنا مع اليوم العالمي للأمراض النادرة

وظائف بالإمارات بمرتبات تصل إلى مليون و300 ألف جنيه.. اعرف التفاصيل

الكشف والعلاج مجاناً.. المركز القومى للبحوث يطلق قافلة طبية فى 6 أكتوبر