انطلاق فعاليات "يوم هندسة بورسعيد" في دورته الخامسة.. الاثنين المقبل

بورسعيد - محمد عزام

تنطلق فعاليات "يوم هندسة بورسعيد" في نسخته الخامسة، والمقرر إقامته يوم الاثنين المقبل بكلية الهندسة جامعة بورسعيد، تحت رعاية الدكتور شريف صالح، رئيس جامعة بورسعيد.

يُعد الحدث السنوي فرصة متميزة لربط الابتكار الأكاديمي بالتطبيق العملي، حيث يشهد مشاركة واسعة من طلاب الهندسة والخريجين، إلى جانب نخبة من الخبراء وأساتذة الجامعات ورواد الصناعة.

ويتضمن الحدث عددًا من الفعاليات الهامة، أبرزها:

مسابقة كبرى للمشروعات الهندسية، يشارك فيها طلاب من مختلف الجامعات المصرية، لتقديم حلول مبتكرة للتحديات الواقعية، تحت إشراف لجنة تحكيم مكونة من أساتذة الجامعات والخبراء في مجالات الصناعة والأعمال.

ندوات علمية وتنموية يقدمها متخصصون في الهندسة وريادة الأعمال، لمشاركة أحدث التطورات والخبرات العملية.

فرص تدريب وتوظيف متميزة داخل كبرى الشركات والمصانع، مما يفتح آفاقًا جديدة أمام الطلاب والخريجين.

ويعكس "يوم هندسة بورسعيد" التزام الجامعة بدعم الإبداع والابتكار، وتعزيز التعاون بين القطاع الأكاديمي والصناعي، بما يسهم في إعداد جيل من المهندسين القادرين على مواجهة تحديات سوق العمل والمشاركة في تنمية المجتمع.