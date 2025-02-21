انطلاق أول أيام القوافل التعليمية للمرحلتين الإعدادية والثانوية بالأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت محافظة الأقصر، اليوم الجمعة، انطلاق فعاليات القافلة التعليمية التي تتمثل في مجموعة من المحاضرات المجانية في جميع المواد الدراسية لطلاب الشهادة الإعدادية وشهادة الثانوية العامة، والتي تأتي في إطار التعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومؤسسة حياة كريمة، وذلك فى ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، وبقيادة دكتور صفوت جارح عبد العظيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر.

ومن جانبه أكد الدكتور صفوت جارح وكيل تعليم الأقصر، أن القوافل التعليمية تنعقد يومي الجمعة والسبت بقاعات مجهزة في أماكن مختلفة من المحافظة بحيث يسهل الوصول إليها من قبل الطلاب، وأضاف "قد أعلنا عن مواعيد وأماكن المحاضرات سلفاً عبر وسائل الإعلام المختلفة وصفحات التواصل الاجتماعي للوصول لأكبر عدد من أبنائنا الطلاب"، مؤكداً على دور هذه القوافل الذى يتمثل في محاولة لدعم الطلاب دراسياً، وتخفيف العبء على أولياء الأمور إلى جانب وسائل المساعدة الأخرى التي توفرها الوزارة من مجموعة قنوات مدرستنا، وبنك المعرفة المصري.

فيما أعلنت وزارة الشباب والرياضة عبر الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، عن تنفيذ برنامج القوافل التعليمية بمحافظة الأقصر لطلاب الشهادة الاعدادية والثانوية العامة، والتي تشمل مدن الأقصر وإسنا يومى الجمعة والسبت 21 و22 فبراير الجاري، وتم تحديد أماكن القوافل موضحة في الجداول على مدار يوم الجمعة والسبت.

وقام بتنسيق القوافل إيمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني ورندا البيطار مدير عام برلمان الطلائع والشباب، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد عبد الوهاب وكيل المديرية، وفى إطار حرص القيادات التنفيذية على تحسين الأداء التعليمي، وتحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، وإشراف صلاح رشوان مدير عام الشباب والرياضة بالأقصر.



الأقصر تشهد إنطلاق أولى أيام القوافل التعليمية



إنطلاق أولى أيام القوافل التعليمية للمرحلتين الإعدادية والثانوية



أولى أيام القوافل التعليمية للمرحلتين الإعدادية والثانوية



حضور القوافل التعليمية للمرحلتين الإعدادية والثانوية بالأقصر