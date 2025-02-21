اليوم السابع: الرئيس السيسى وقادة الخليج وملك الأردن يناقشون القضية الفلسطينية بالرياض

تنشر اليوم السابع فى عددها الصادر غدا، السبت، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: الرئيس السيسى وقادة الخليج وملك الأردن يناقشون القضية الفلسطينية بالرياض

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الرئيس السيسى وقادة الخليج وملك الأردن يناقشون القضية الفلسطينية بالرياض

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