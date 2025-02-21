الصحة الفلسطينية تطلق جولة تعزيزية ثالثة للتطعيم ضد شلل الأطفال فى قطاع غزة

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أعلن وزير الصحة الفلسطينى ماجد أبو رمضان، انطلاق الجولة التعزيزية الثالثة من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال فى قطاع غزة يوم غد السبت، ولمدة 3 أيام، للأطفال أقل من 10 سنوات؛ حيث تشمل الأطفال الذين تلقوا التطعيم سابقا، فى جميع المحافظات الجنوبية.

وقال أبو رمضان - فى بيان اليوم /الجمعة/ أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - إن وزارة الصحة الفلسطينية تقود حملة وطنية صحية مجتمعية، من منطلق مسؤوليتها الصحية فى دولة فلسطين تجاه المجتمع الفلسطيني، حماية لأطفالنا من خطر انتشار مرض شلل الأطفال، وتعزيزاً لمناعتهم، وحرصا على صحتهم كإجراء وقائي".



وأضاف أن الوزارة تقود هذه الحملة بالتعاون مع شركائها: وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، وجميع مقدمى الخدمات الصحية فى المحافظات الجنوبية.



وفى سياق آخر، أعلنت وزارة التربية والتعليم العالى الفلسطينية، انتهاء العام الدراسى 2024/2023 رغم التحديات الكبرى وذلك لطلبة قطاع غزة الذين التحقوا بالمدارس الافتراضية، منذ سبتمبر الماضى أو بالمراكز التعليمية التى اعتمدتها الوزارة، وفقا للمعايير الخاصة بذلك.



وأعلنت الوزارة - فى بيان - استكمال الاستعدادات لبدء مرحلة جديدة من المدارس الافتراضية، علاوة على التوسع فى المراكز التعليمية التى تتابعها الوزارة، أو تلك المنفذة بالتعاون مع بعض المؤسسات والمبادرين مع مواصلة تهيئة بعض المدارس القابلة لاستئناف الدراسة فيها مبدئيا، وفق نظام المراكز التعليمية، موضحا أن العام الدراسى الجديد 25/24 سينطلق يوم الأحد المقبل فى قطاع غزة، عبر مدارس افتراضية ومراكز/ نقاط تعليمية.