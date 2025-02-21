الخارجية تنعى الدكتور خالد السعيد مدير العيادة الطبية بالوزارة

كتب أحمد جمعة

نعت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين، ببالغ الحزن والأسى، الدكتور خالد السعيد، مدير العيادة الطبية بالوزارة، الذي وافته المنية اليوم الجمعة، وعمل بالوزارة على مدار أكثر من 20 عاما.

وتتقدم وزارة الخارجية بخالص التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيد، داعية المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وقالت: "لقد كان الفقيد مثالًا للطبيب المخلص في أداء واجبه، وكرس حياته لخدمة زملائه بتفانٍ وإخلاص، وترك أثرًا طيبًا في قلوب كل من عرفوه".