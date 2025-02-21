الأرجنتين تعلن الحداد لمدة يومين بعد حصول إسرائيل على جثامين محتجزين من غزة

كتب عبد الوهاب الجندى

أعلن الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي الحداد لمدة يومين على أرواح وأرييل بيباس، وكفير بيباس، والتي سلمت حماس جثامينهما إلى الاحتلال الإسرائيلي، أمس الخميس.

وسلمت حماس، جثامين 4 أسرى إسرائيليين للصليب الأحمر، وأثارت أزمة بين الطرفين، بعد أن أعلنت تل أبيب أن جثمان الأسيرة شيري بيباس، لا يعود لها.



وقالت حركة حماس، الجمعة، إنها "تستغرب الضجة التي يثيرها الاحتلال الإسرائيلي في أعقاب ادعائه بأن جثمان الأسيرة شيري بيباس لا يتطابق مع فحص الـ DNA"، مشيرة إلى أنها "ترفض التهديدات التي أطلقها بنيامين نتنياهو في إطار محاولاته لتجميل صورته، وفي سياق الخلافات الداخلية الإسرائيلية".

وأكدت الحركة في بيان صحافي على ضرورة المضي قدماً في تنفيذ استحقاقات اتفاق غزة على كافة المستويات.

وجاء في البيان: "في حركة حماس، نؤكد جديتنا والتزامنا الكامل بجميع التزاماتنا، وقد أثبتنا ذلك من خلال سلوكنا خلال الأيام الماضية، فلا مصلحة لنا في عدم الالتزام أو الاحتفاظ بأي جثامين لدينا".

وذكرت الحركة أنها "تلقت من الوسطاء ادعاءات ومزاعم الاحتلال، وسنقوم بفحص هذه الادعاءات بجدية تامة، وسنعلن عن النتائج بوضوح".