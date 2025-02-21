افتتاح موقف سيارات السيرفيس الأجرة الرئيسى بمدينة أبو سمبل السياحية

أسوان- صلاح المسن

افتتح اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، اليوم، موقف سيارات السيرفيس الأجرة الرئيسى بمدينة أبو سمبل السياحية، والذى تم إنشاؤه ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للمدينة بتكلفة 2 مليون جنيه، وعلى مساحة 1500 م2، ليستوعب حوالى 50 سيارة وأتوبيس، ويضم منطقة خدمات متكاملة تشمل 2 دورة مياه للسيدات، و3 دورات مياه للرجال، وكافتيريا، وغرفة للكارتة، و7 محلات تجارية، فضلاً عن 6 مظلات للسيارات، وبوابة للدخول، وأخرى للخروج.

وأثناء جولته التى رافقه فيها المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، وسيد سعدى رئيس مدينة أبو سمبل السياحية، أكد الدكتور إسماعيل كمال في" تصريحات صحفية" على أنهم يعملون على تلبية المطالب والاحتياجات الجماهيرية، وهو ما تجسد فى تشغيل موقف المدينة بأبو سمبل، مع فتح باب الترخيص ل 5 سيارات للعمل على خط سير معبدى رمسيس الثانى وقرية المستقبل بمدينة أبو سمبل السياحية، وهو المطلب الذى تقدم به أهالى المدينة للمحافظ أثناء جولته الميدانية ولقائه بهم.

ولفت محافظ أسوان، إلى أنه يوجد بالفعل 5 سيارات مرخص لها بالعمل على هذا الخط، ولكن العدد يعتبر غير كافى للعمل داخل مدينة أبو سمبل نظراً لطبيعة المدينة السياحية، وفى ظل توافد الأفواج والزائرين عليها، كما تم تكليف إدارة المرور لمنع تحميل أى سيارات خارج الموقف لتحقيق العدالة الكاملة بين السائقين.



إفتتاح موقف سيارات السيرفيس بمدينة أبو سمبل



بوابة موقف سيارات الأجرة بابو سمبل



جانب من جولة محافظ أسوان بموقف ابوةسمبل



لقاء المحافظ بالأهالي



محافظ أسوان يتفقد موقف سيارات الأجرة بابو سمبل



محافظ اسوان يقص شريط الافتتاح