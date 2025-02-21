إزالة 43 حالة تعدى على أراضى زراعية وأملاك دولة فى القوصية والبدارى بأسيوط

أسيوط - هيثم البدرى

قال اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، إنه تم إزالة 43 حالة تعدي على أراضي زراعية وأملاك دولة بمركزي القوصية والبداري ضمن المرحلة الأولى من الموجة الـ 25 للإزالات التي بدأت 8 فبراير الجاري وتنتهي 28 فبراير 2025، ويتم تنفيذها بكافة المراكز والمدن تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة وضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة من خلال إزالة كافة صور التعديات تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

وأوضح المحافظ، أن الأجهزة التنفيذية بمختلف مراكز ومدن محافظة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية قد تمكنت من إزالة 43 حالة تعدي بمركزي القوصية والبداري بمساحة 9046، متر مربع حيث تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية بقيادة أسامة سحيم رئيس المركز، من إزالة عدد 28 حالة تعدي على أراضي زراعية ملك أهالي بمساحة 6869 مترا مربعا.

كما نجحت جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري بقيادة عبدالرؤوف النمر رئيس المركز من إزالة 15 حالة تعدي بمساحة 2177 مترا مربعا منها 5 حالات تعدي بالبناء على أراضي زراعية ملك أهالي بمساحة 657 مترا مربعا و9 حالات تعدي على خط التنظيم بمساحة 1120 مترا مربعا وحالة استرداد طلب تقنين غير جاد ملك الوحدة المحلية بمساحة 400 متر مربع.

ولفت محافظ أسيوط، إلى أن هذه الحملات تمت في وجود قوة أمنية وبحضور مسئولي جهات الولاية والإزالات وأملاك الدولة والإدارات الزراعية وبإستخدام معدات الوحدات المحلية للمراكز.

وشدد المحافظ، على ضرورة المتابعة المستمرة لسير عمل الموجة للتأكد من تقديم الدعم اللازم لتحقيق الخطة المستهدفة بحسب البرنامج الزمني الذي تم إعداده لإزالة كافة التعديات، مشدداً إنه لا تهاون في حق الشعب وإزالة كافة أشكال التعديات والبناء المخالف على الأراضي المملوكة للدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين مع المرور الدوري على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى.

تجدر الإشارة إلى أن الموجة 25 للإزالات يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية حيث يتم تنفيذ المرحلة الأولى في الفترة من 8 إلى 28 فبراير الجاري، والمرحلة الثانية في الفترة من 8 إلى 28 مارس المقبل، وتختتم بالمرحلة الثالثة في الفترة من 5 إلى 25 إبريل 2025.

وكان محافظ أسيوط قد أعلن عن تشكيل غرفة عمليات بالمحافظة لمتابعة الإزالات واستقبال أية بلاغات على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.