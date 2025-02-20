‫ وزير الرى: بحث طلبات تخصيص أراض مملوكة للوزارة لإنشاء مراكز شباب

كتبت أسماء نصار

التقي الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى بعدد من أعضاء مجلس النواب للتباحث حول عدد من المطالب الجماهيرية بالدوائر الخاصة بهم .

وتناولت اللقاءات تدارس طلبات تغطية أجزاء من بعض الترع ، وإحلال وتجديد عدد من الكبارى على الترع ، وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطي ، وتخصيص أراضي مملوكة لوزارة الموارد المائية والري لإنشاء مراكز شباب للمنفعة العامة .

كما تم مناقشة الطلبات المقدمة من النواب بخصوص تغطية أجزاء من بعض الترع "مليج الغربية - الميه - زوالة - البلد العمومية "، حيث تم استعرض مخاطر وسلبيات إقامة التغطيات على المجارى المائية ، مشيراً إلى ضرورة إجراء دراسة متأنية قبل الموافقة على أى طلبات لتغطية المجارى المائية .

كما أكد سويلم على أهمية التعاون والتنسيق بين أجهزة الدولة المختصة و النواب لإيجاد حلول لمشكلة إلقاء المخلفات في المجاري المائية ، كحل مستدام لحماية المجارى المائية وتمكينها من القيام بوظيفتها الأساسية فى توصيل المياه والحفاظ على نوعية المياه .

كما تم مناقشة الطلبات المقدمة من النواب بخصوص إحلال وتجديد وإنشاء بعض الكباري "كوبري قرية الخادمية على ترعة الزاوية - كوبري مدخل قرية إسحاق على ترعة الزاوية - كوبري على ترعة المفروزة الغربية - انشاء كوبري على بحر الغابات - كوبري على ترعه ام وردة - كوبري مشاه على ترعة قنبة".

ووجه سويلم أجهزة الوزارة المختصة بسرعة بحث الطلبات ودراستها طبقا للوائح والقوانين المنظمة .

وتم مناقشة الطلبات المقدمة من النواب بخصوص إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطي بأحد الزمامات ، حيث وجه سويلم أجهزة هيئة الصرف بسرعة بحث هذه الطلبات وإتخاذ اللازم بشأنها .

وتم مناقشة الطلبات المقدمة من النواب بخصوص تخصيص أراضي مملوكة لوزارة الموارد المائية والري لإنشاء مراكز شباب للمنفعة العامة، حيث وجه سويلم أجهزة الوزارة المختصة بسرعة بحث هذه الطلبات طبقاً لخطة الوزارة فى التعامل مع الأملاك .