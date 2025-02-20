مساجد الجمهورية تتزين لاستقبال شهر رمضان المبارك.. صور

كتب لؤى على

انطلقت حملة لتزيين مساجد الجمهورية استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المبارك، مصحوبة بحملة تطوير وصيانة شاملة للمساجد على مستوى الجمهورية، شملت أعمال صيانة دورات المياه، والدهانات، والإنارة.

وقد تألقت المساجد بهجةً وبهاءً احتفاءً واحتفالًا بقدوم الشهر الكريم، في إطار خطة وزارة الأوقاف لعمارة وصيانة بيوت الله -عز وجل-، وضمن الحملة المكبرة التي أطلقتها الوزارة لتهيئة المساجد، مبنى ومعنى، لاستقبال المصلين والذاكرين والمعتكفين خلال الشهر الفضيل، من خلال تكثيف البرامج الدعوية والأنشطة القرآنية بالمساجد.

وتشمل الحملة أعمال النظافة الدورية للمساجد، مع تكليف جميع القيادات بالمديريات والإدارات على مختلف المستويات بمتابعة تنفيذها لضمان جاهزية المساجد لاستقبال روادها في أفضل صورة.