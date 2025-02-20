قطع المياه 12 ساعة عن منشأة القناطر والأخصاص فى الجيزة غدًا

كتبت – مرام محمد

كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قطع المياه لمدة 12 ساعة، عن مناطق: "منشأة القناطر، قرية الأخصاص"، وذلك بدءًا من الساعة التاسعة مساء غد الجمعة الموافق 21-2-2025 إلى الساعة التاسعة صباح يوم السبت الموافق 22-2-2025.

وأرجعت الشركة، سبب قطع المياه إلى طلب الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحي بإيقاف محطة مياه منشأة القناطر؛ لتنفيذ أعمال الربط بين الخزان الأرضى بالمرحلة الثانية وبين الطلمبات المرشحة، وكذا ربط "3" طلمبات مياه مرشحة على خط الطرد الرئيسى، الأمر الذى يستلزم قطع المياه لتنفيذ الأعمال.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 لحين الانتهاء من الأعمال وإعادة ضخ المياه للمواطنين.

يُذكر أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، تستقبل شكاوى المواطنين، في حال ضعف المياه أو كسر ماسورة أو تسريب، أو الشكوى من جودة المياه، من خلال الموقع الإلكتروني للشركة، والصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك"، وتطبيق قراءتى لتسجيل قراءة عدادات المياه، وتطبيق واتس اب على الرقم 01221799777، وتطبيق 125، بالإضافة إلى الخط الساخن 125 لاستقبال شكاوى المواطنين.



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