طالبات مدرسة نقادة الثانوية بقنا يوفرن مصروفهم لتكريم معلم بلغ المعاش.. صور

قنا صابر سعيد

عبر طالبات بمدرسة نقادة الثانوية بقنا، عن تقديرهم ورد الجميل لمعلم لغة عربية، بتنظيم ممرا شرفيا له وتكريمه على جهوده معهم بعد بلوغه سن المعاش.

وأوضحت عدد من الطالبات، أن معلمهم ناصر محمد الطاهر، كبير معلمى لغة عربية، كان يعاملهم كأب قبل أن يكون معلم وهو مثال للعطاء النادر، ووفروا مصروفهم الأسبوعى لشراء هدايا رمزية لها وكتابة عبارات تحمل معانى رد الجميل، وسط حضور عدد من معلمى المدرسة.



وقالت إيناس جبر، كبير أخصائى إعلام بالمدرسة، إن تكريم المدرسة والطالبات لمعلمهم وللزميل جاء كنوع من رد الجميل لأنه كان مثالا للعطاء ولم يتأخر يوما عن مساعدتها، متمنية له دوام الصحة والستر.



المعلم ناصر محمد



معلم لغة عربيه بقنا



تكريم المعلم



المعلم يودع الطالبات