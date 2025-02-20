اليوم السابع
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طالبات مدرسة نقادة الثانوية بقنا يوفرن مصروفهم لتكريم معلم بلغ المعاش.. صور

الخميس، 20 فبراير 2025 05:43 م
طالبات مدرسة نقادة الثانوية بقنا يوفرن مصروفهم لتكريم معلم بلغ المعاش.. صور طالبات ينظمن ممر شرفي
قنا صابر سعيد

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عبر طالبات بمدرسة نقادة الثانوية بقنا، عن تقديرهم ورد الجميل لمعلم لغة عربية، بتنظيم ممرا شرفيا له وتكريمه على جهوده معهم بعد بلوغه سن المعاش.

وأوضحت عدد من الطالبات، أن معلمهم ناصر محمد الطاهر، كبير معلمى لغة عربية، كان يعاملهم كأب قبل أن يكون معلم وهو مثال للعطاء النادر، ووفروا مصروفهم الأسبوعى لشراء هدايا رمزية لها وكتابة عبارات تحمل معانى رد الجميل، وسط حضور عدد من معلمى المدرسة.


وقالت إيناس جبر، كبير أخصائى إعلام بالمدرسة، إن تكريم المدرسة والطالبات لمعلمهم وللزميل جاء كنوع من رد الجميل لأنه كان مثالا للعطاء ولم يتأخر يوما عن مساعدتها، متمنية له دوام الصحة والستر.

المعلم ناصر محمد
المعلم ناصر محمد

 

معلم لغة عربيه بقنا
معلم لغة عربيه بقنا

 

تكريم المعلم
تكريم المعلم

 

المعلم يودع الطالبات
المعلم يودع الطالبات

 

طالبات ينظمن ممر شرفي
طالبات ينظمن ممر شرفي






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تكريم معلم

معلم بقنا

معلم يبلغ سن المعاش

محافظة قنا






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