سفاح المعمورة.. توسيع دائرة البحث في الإسكندرية لأصدقاء وشركاء المتهم

الإسكندرية -أحمد الزغبي

تباشر جهات التحقيق في الإسكندرية، تحقيقات موسعة مع المتهم "ن.ال" الشهير إعلاميا بـ سفاح المعمورة فى الإسكندرية، مع استمرار التحقيق وتحريات المباحث حول البلاغات المقدمة وفحصها، مع استمرار حبس المتهم وآخرين علي ذمة التحقيقات .

وتبين من البحث من خلال تكثيف دائرة البحث من قبل الأجهزة الأمنية ،عن شركاء وأصدقاء ومتعاملين مع سفاح المعمورة ، ومنهم " ب.ح" صاحب معرض سيارات، وكشف طبيعة التعاملات مع سفاح المعمورة .

تباشر جهات التحقيق في الإسكندرية، تحقيقات موسعة مع المتهم "ن. ال"، المحامي المعروف إعلاميًا بـ"سفاح المعمورة"، بالإضافة إلى ضبط 5 آخرين، بينهم 3 سيدات ورجلان، على ذمة التحقيقات في الوقائع التي شهدتها الإسكندرية، حيث تم العثور على جثامين سيدتين مدفونتين داخل غرفة بشقة في الطابق الأرضي بمنطقة المعمورة البلد، بالإضافة إلى العثور على جثة لمهندس متغيب منذ 3 سنوات بمنطقة 45 العصافرة.

ونشرت اليوم السابع أسماء متهمين مع سفاح المعمورة وهم كل من 3 رجال و3 سيدات "سماح .ث.ا" ربة منزل و"نادية .ر.ص" و"صباحية .ع.ه" و"علي .م.ا" و"مصطفى .م.ف" بالإضافة إلي المتهم "ن.ال" سفاح المعمورة، وأن المتهمين كان منهم من يعمل معه والآخرين لهم دور مع سفاح المعمورة.

تكثف الأجهزة الأمنية تحرياتها وجهودها لكشف الجرائم التي ارتكبها المتهم "ن. ال"، المعروف إعلاميًا بـ"سفاح المعمورة"، كما يتم فحص الهواتف المحمولة التي كانت بحوزته، وتفريغ المقاطع والصور والمراسلات الخاصة به.

بدأت الواقعة عندما كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، أن المتهم "ن. م" قام باستئجار شقة في الطابق الأرضي بمنطقة المعمورة البلد، ليجعلها مقرًا لمقابلة موكليه، لكنه اتخذها ملاذًا لعلاقاته النسائية، وتعرف على المجني عليها الأولى وتزوجها عرفيًا، ثم نشبت بينهما خلافات قرر على إثرها التخلص منها، وقام بوضع جثمانها داخل أكياس مشمّع ولفها بمادة لاصقة بإحكام حتى لا تفوح رائحتها، وتركها داخل صندوق لعدة شهور.

وبعد ارتكاب المتهم جريمة قتل أخرى، حيث قتل المجني عليها الثانية، وهي إحدى موكلاته، بسبب خلاف على مبالغ مالية، قرر التخلص منها ودفنها بجوار المجني عليها الأولى. حفر حفرة في منتصف إحدى غرف الشقة ودفنهما معًا، إلى أن تم اكتشاف الواقعة.

كما عثرت الأجهزة الأمنية في الإسكندرية على جثمان رجل داخل شقة بشارع 45 في منطقة العصافرة شرق المحافظة، يُشتبه في كونه ثالث ضحايا المتهم، المعروف بسفاح المعمورة.

وقرر قاضي التجديد الوقتي بمحكمة جنح المنتزه الجزئية في الإسكندرية تجديد حبس المحامي لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في واقعة العثور على جثتي سيدتين مدفونتين بأرضية شقة يستأجرها في منطقة المعمورة البلد، بالإضافة إلى جثة أخرى لرجل متغيب منذ 3 سنوات من دائرة قسم رمل ثان.



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