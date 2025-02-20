رئيس وزراء العراق يؤكد استمرار بلاده في تقديم الدعم للشعب اللبناني

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أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السودانى، في اتصال هاتفي بنظيره اللبناني نواف سلام، استمرار العراق في تقديم الدعم للشعب اللبناني، خاصة في مجال توفير الوقود.

وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، بأن الجانبين بحثا تعزيز العلاقات المشتركة ومتابعة آخر تطورات الأوضاع في المنطقة.

وأكد السوداني - بحسب البيان - استمرار العراق في تقديم الدعم للشعب اللبناني، خاصة في مجال توفير الوقود، تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء بدعم صمود لبنان وتعزيز قدراته في مواجهة مختلف التحديات.

من جانبه، أكد سلام حرص حكومته على تنمية العلاقات مع العراق في مختلف الصعد والمجالات، وتأكيد العمل المشترك من أجل توفير الأمن والاستقرار في المنطقة