بوتين يشكر السعودية على استضافة المحادثات الروسية الأمريكية

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أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، عن امتنانه للمملكة العربية السعودية على تنظيم المحادثات بين الجانبين الروسي والأمريكي وأجواء العمل الودية التي تمت خلالها المفاوضات.

وقال بوتين ،في تصريحات أوردتها وكالة أنباء (تاس) الروسية، إنه يعتزم الاتصال بولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال الأيام القليلة المقبلة، ليتوجه له بالشكر على استضافة بلاده للمحادثات الروسية- الأمريكية في الرياض.

وأضاف "اعتقد ان الإتصال سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة بالطيع ليس اليوم لأنني أقوم برحلة في سان بطرسبرج، وبالتأكيد سأجري إتصالا بولي العهد السعودي لأشكره شخصيًا على هذا الدعم".