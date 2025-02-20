السكة الحديد تعدل تركيب قطارات المسافات الطويلة.. اعرف تفاصيل

كتب سيد الخلفاوى

أصدرت هيئة السكة الحديد، تعليمات جديدة للإدارة المركزية للتشغيل مسافات طويلة، تتضمن تعديل تركيب قطاري 900/915 مكيف القاهرة / الإسكندرية وبالعكس، وذلك اعتباراً من يوم 22 - 2 - 2025 يتم تعديل تركيب قطار 915 القاهرة / الإسكندرية جدوله الحالى وبالتركيب الأتى:- جرار، و1 عربة قوى، عربات أولى مكيفة أسباني مطور أرقام 1 - 2 - 3 ، و1 عربة بوفية ثانية مكيفة أسباني رقم 4 ، و5 عربات ثانية مكيفة أسباني مطور أرقام 5 - 6 - 7 - 8 - 9

واعتباراً من يوم 23 - 2 - 2025 يتم تعديل تركيب 900 الإسكندرية / القاهرة جدوله الحالي، وبالتركيب الوارد به قطار 915 للإسكندرية أعلاه.

كما سيتم تعديل تركيب قطاري 2014 - 2015 مكيف القاهرة / أسوان وبالعكس، إعتباراً من يوم 27 / 2 / 2025 يتم تعديل تركيب قطار 2014 القاهرة / أسوان جدوله الحالي وبالتركيب الأتي :- جرار، وعربة قوي، و4 عربات ثانية فاخره ذات 64 مقعد أرقام 1 - 2 - 3 - 4 ، وعربة بوفية أسباني ذات 36 مقعد رقم 5، و4 عربات ثانية فاخره ذات 64 مقعد أرقام 6 - 7 - 8 - 9.

واعتباراً من يوم 28 - 2 - 2025 يتم تعديل تركيب 2015 أسوان / القاهرة جدوله الحالي وبالتركيب الوارد به قطار 2014 لإسوان أعلاه

وتعديل تركيب قطاري 986/987 مكيف القاهرة / الأقصر وبالعكس، وذلك اعتباراً من يوم 27 - 2 - 2025 يتم تعديل تركيب قطار 986 القاهرة / الأقصر جدوله الحالي وبالتركيب الآتي: جرار، وعربة قوي، 4 عربات أولى مكيفة أسباني مطور أرقام 1، 2، 4،3، وعربة بوفية أسباني ذات 36 مقعد رقم 5، و6 عربات ثانية مكيفة أسباني مطور أرقام 6 ، 7، 8، 9 ، 10، 11، وعربة قوي.

واعتباراً من يوم 2025/2/28 يتم تعديل تركيب 987 الأقصر / القاهرة جدوله الحالي وبالتركيب الوارد به قطار 986 للإقصر أعلاه

كما سيتم إيقاف تشغيل قطارى 984 - 985 ثانية مكيفة ما بين القاهرة / أسوان وبالعكس :

زو إعتباراً من يوم 26 - 2 - 2025 يتم إيقاف تشغيل قطار 984 ثانية مكيفة القاهرة / أسوان على أن يكون أخر تشغيله من القاهرة يوم 25 - 2 - 2025 .

وإعتباراً من يوم 27 - 2 - 2025 يتم إيقاف تشغيل قطار 985 ثانية مكيفة أسوان / القاهرة على أن يكون آخر تشغيله من أسوان يوم 26 - 2 - 2025.