اليوم السابع
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اعرف آخر موعد للتقدم لبرنامج تأهيل الباحثين لريادة الأعمل

الخميس، 20 فبراير 2025 03:00 ص
اعرف آخر موعد للتقدم لبرنامج تأهيل الباحثين لريادة الأعمل وزارة التعليم العالى -أرشيفية
محمد صبحى

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قرر صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، مد باب التسجيل في الدورة الخامسة من برنامج تأهيل الباحثين لريادة الأعمال (R2E) بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية المصرية، حتى يوم 28 فبراير الجارى، وذلك بعد أن كان مقرر غلق باب التقدم الاثنين 15 فبراير.

ويستهدف البرنامج الباحثين في الجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية المصرية، الذين يمتلكون ابتكارًا بحثيًّا، ويستهدفون خروجه للسوق.

يُعد فرصة مميزة للباحثين لاكتساب المهارات اللازمة لتحويل أبحاثهم العلمية المبتكرة إلى شركات ناشئة أو منتجات ذات جدوى اقتصادية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، والإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وذلك من خلال تقديم مجموعة من ورش العمل التأهيلية عن بُعد (online).







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