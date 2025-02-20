أوجاع غزة.. غدا في اليوم السابع

ينشر اليوم السابع غد في العدد المطبوع مجموعة من التغطيات والأخبار الهامة على رأسها"بعد وصول أول وفد من الأطباء المصريين للقطاع.. طبيب مصرى يروى لـ"اليوم السابع" أوجاع غزة.. من غرف العمليات: أجرينا أكثر من 200 جراحة عاجلة وفحص 1200 مريض خلال 10 أيام بمتوسط 20 جراحة يوميا.

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