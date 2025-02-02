7800 مريض استفادوا من القوافل العلاجية المجانية بالقرى الأكثر احتياجا بأسيوط

أسيوط- هيثم البدري

تعتبر القوافل العلاجية المجانية، أهم توجهات الدولة المصرية للوصول لكل المواطنين في المراكز والقرى والنجوع تحقيقا للعدالة الإجتماعية بين المواطنين ، وتقديم الخدمات الصحية لأبناء الوطن وللوصول الي المناطق النائية، والمحرومة وهو ما يعكس حرص الدولة على توفير الرعاية الصحية للمواطنين في أماكن إقامتهم، خاصة في القرى والمناطق البعيدة، حيث يتم تقديم جميع الخدمات الطبية مجانًا بالكامل، ومن بين المحافظات التي استفادت من هذه المبادرات والقوافل محافظة أسيوط.

ومن جهته قال الدكتور محمد زين وكيل وزاره الصحه باسيوط، إن جهود وزارة الصحة والسكان مستمرة لتقديم الرعاية الصحية الشاملة للمواطنين، خاصة في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الطبية، وحرصت هذه القوافل على تقديم الخدمات الطبية والوقائية المتكاملة للمواطنين، حيث تم تقديم الخدمة مجانًا بالكامل دون أي تكلفة، مع وصول القوافل إلى المواطنين في أماكن إقامتهم، مما يخفف عنهم أعباء التنقل والبحث عن الرعاية الصحية.

وأضاف وكيل وزارة الصحة باسيوط، أن عدد المرضى الذين تلقوا الخدمات الطبية خلال شهر يناير لعام 2025 بلغ 7891 مريضًا في مختلف التخصصات ففي لخدمات التشخيصي تم إجراء 819 تحليلًا معمليًا تحاليل دم وطفيليات، وتم إجراء 285 أشعةعادية وسونار، وتم تحويل 22 مريضًا لاستكمال العلاج في المستشفيات، وتم إصدار 34 تقريرًا طبيًا للعلاج على نفقة الدولة، وتم تقديم تو عية لعدد 1249 تثقيف صحي لتعزيز الوعي الصحي بين المواطنين.

وأوضح وكيل وزارة الصحة، أنه تم إجراء 1186 فحصًا طبيًا ضمن مبادرة افحص واطمن للكشف المبكر عن الضغط والسكر، وتم جمع 590 استبيانًا لتقييم مدى رضا المرضى عن الخدمات المقدمة، وذلك لضمان تحسين مستوى الخدمة باستمرار، وبلغ عدد المرضى الذين تمت خدمتهم في كل قافلة في مركز البداري قافلة الزهرى 942 مريضًا، وفي مركز البداري قافلة النواورة: 1557 مريضًا، وفي مركز البداري قافلة التضامن: 1189 مريضًا، وفي مركز اسيوط قافلة منقباد: 1558 مريضًا، ومركز اسيوط قافلة سلام 1473 مريضًا، ومركز أبوتيج قافلة الكوم الأحمر: 1172 مريضًا.

وأضاف وكيل وزارة الصحة باسيوط، أن هذه القوافل نموذجًا لحرص الدولة على توفير الرعاية الصحية للمواطنين في أماكن إقامتهم، خاصة في القرى والمناطق البعيدة، حيث يتم تقديم جميع الخدمات الطبية مجانًا بالكامل.، وتستمر مديرية الصحة والسكان باسيوط في تنظيم القوافل العلاجية بشكل دوري بواقع 6 قوافل شهريا لضمان وصول الخدمات الطبية إلى جميع الفئات، تحقيقًا لمبدأ العدالة الصحية وضمان رعاية متكاملة لكل مواطن.

وقال اللواء هشام ابو النصر محافظ أسيوط، إن خدمات القافلة الطبية تغطي مجموعة واسعة من التخصصات بما في ذلك الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل السكري وضغط الدم، وارتفاع الكوليسترول وأمراض القلب بهدف زيادة الوعي بأهمية الوقاية والعلاج المبكر لهذه الأمراض إلى جانب عدة تخصصات مختلفة تشمل "الرمد، والجلدية، والنساء والتوليد، والأسنان، والباطنة، الصدرية ،والأطفال، والجراحة العامة، والمسالك البولية، وتنظيم الأسرة، والأمراض المزمنة" بالإضافة إلى خدمات التحاليل، والفحوصات المعملية ، والتثقيف الصحي، وصرف الأدوية المجانية من صيدلية القافلة المتواجدة بها قائمة متنوعة من الأدوية اللازمة لكافة التخصصات الموجودة بالقافلة.

وأكد محافظ اسيوط، أن توجيهات القيادة السياسية مستمرة في هذا الإطار حفاظا على صحة الإنسان المصري وبما يضمن حياة كريمة وآمنه لهم.



القوافل العلاجية المجانية بالقرى الأكثر احتياجا (1)



القوافل العلاجية المجانية بالقرى الأكثر احتياجا (2)



القوافل العلاجية المجانية بالقرى الأكثر احتياجا (3)



القوافل العلاجية المجانية بالقرى الأكثر احتياجا (4)



القوافل العلاجية المجانية بالقرى الأكثر احتياجا (5)



القوافل العلاجية المجانية بالقرى الأكثر احتياجا (6)



القوافل العلاجية المجانية بالقرى الأكثر احتياجا (7)